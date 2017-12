कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज (23 दिसंबर) गुजरात का दौरा करेंगे और राज्य में पार्टी के नेताओं से मुलाकात करेंगे। राहुल ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के दर्शन के लिए भी जाएंगे। इससे ठीक पहले राहुल गांधी ने ट्विटर पर अपनी क्रिएटिविटी दिखाई है। उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि ‘अगर BJP के पास फिल्‍म फ्रेंचाइजी होती तो… इसे लाई हार्ड नाम दिया जाता।’ राहुल गांधी के इस ट्वीट पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव ने लिखा कि, ‘राहुलजी, क्या आप केवल इस निम्न स्तर की राजनीतिक बहस में सक्षम हैं? क्या आप चुनावों में सफल होने के लिए ऐसी सस्ती टिप्पणियां करेंगे? जो कुछ भी आप कर सकते हैं, कर दो, लेकिन, “सत्ता ना मिलेगी दुबारा”, क्योंकि लोग @INCIndia का असली भ्रष्ट चेहरा जानते हैं !!’ पार्टी सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी अपने गुजरात दौरे की शुरूआत सोमनाथ मंदिर के दर्शनों के साथ करेंगे। राहुल गांधी हाल में हुए गुजरात विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान विभिन्न मंदिरों में दर्शन के लिए गए थे, जिनमें सोमनाथ मंदिर भी शामिल था।

इससे पहले जब राहुल सोमनाथ मंदिर गए तो एक विवाद पैदा हो गया था क्योंकि उनका नाम मंदिर के रजिस्टर में गैर हिंदू वाले कालम में दर्ज किया गया था। बाद में कांग्रेस ने स्पष्ट किया था कि पार्टी की ओर से मंदिर के रजिस्टर में यह दर्ज नहीं किया गया था। सूत्रों के अनुसार राहुल गुजरात में पार्टी के विभिन्न क्षेत्रों के नेताओं के साथ अलग अलग मुलाकात भी करेंगे।

