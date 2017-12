गुजरात विधानसभा चुनावों में बीजेपी के प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के कई इलाकों में रैलियां की हैं और सरकार के कामों का गुणगान किया है। पीएम मोदी की इन्हीं रैलियों पर अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने बड़ा सवाल खड़ा किया है। उन्होंने बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया और कहा कि प्रधानमंत्री किसकी चप्पल घिस रहे हैं। तिवारी ने लिखा, ‘अगर प्रधानमंत्री को अपने मोदी मॉडल और अपने कामों पर इतना भरोसा है तो वह जिले-जिले, टाउन-टाउन और गली-कूचे के चक्कर क्यों काट रहे हैं? किसकी चप्पल घिस रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री? गुजरात में बीजेपी की पकड़ अब ढीली हो रही है।’ इसके साथ ही मनीष तिवारी ने पीएम मोदी के एक ट्वीट को टैग भी किया जिसमें प्रधानमंत्री ने अपनी रैलियों की जानकारी दी थी। उन्होंने ट्वीट में लिखा था, ‘आज मैं गुजरात में धंधुका, दाहोद और नेत्रांग में रैलिया करूंगा।’

If @narendramodi is so confident about his Modi Model of Development& his work why is going District to District, Town to Town Gullie to Gullie, Dhani to Dhani, Kucha to Kucha? KISKI CHAPPAL GHIS RAHI HAI – MANANYA PRADHAN MANTRI JI ?#BJP4Gujarat but BJP LOOSING GUJ https://t.co/TEFsBuZQam

— Manish Tewari (@ManishTewari) December 6, 2017