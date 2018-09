गुजरात में पाटीदार समाज के युवा नेता हार्दिक पटेल का अनशन आज (05 सितंबर) 12वें दिन भी जारी है। इस बीच बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री शत्रुघ्न सिन्हा और बीजेपी छोड़ चुके यशवंत सिन्हा ने उनसे मुलाकात की और उनके आंदोलन को अपना समर्थन दिया। मुलाकात के बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा कीं और लिखा, “आज राजनेता और भाई यशवंत सिन्हा के साथ युवा नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और पाटीदार अनामत आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल से अहमदाबाद में मुलाकात की। वो किसानों की कर्ज माफी और पाटीदार समाज के लिए आरक्षण की मांग पर पिछले 12 दिन से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं।”

सिन्हा ने लिखा है, “विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने पटेल का समर्थन किया है। मैं केंद्र और राज्य सरकार से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि मामले में अविलंब हस्तक्षेप करते हुए समस्या का समाधान करने की कोशिश करें।” बता दें कि 12 दिनों में हार्दिक पटेल का वजन करीब 20 किलो गिर गया है। उनका स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। बावजूद इसके उन्होंने डॉक्टरों से इलाज कराने और सैंपल देने से इनकार कर दिया है। हार्दिक पटेल 25 अगस्त से अनशन पर हैं। इस बीच गुजरात सरकार ने गांधीनगर में मंगलवार (04 सितंबर) की रात पाटीदार समुदाय के नेताओं संग बैठक की है।

बीजेपी की आलोचना करने वाले दोनों नेताओं ने हार्दिक पटेल की मांगों का समर्थन किया है। यशवंत सिन्हा ने कहा, “हार्दिक ने किसानों का जो मुद्दा उठाया है, वह सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे देश के लिए प्रासंगिक है। किसान गहरी पीड़ा में हैं और इस स्थिति को एक स्थायी समाधान की जरूरत है। मैं विपक्ष सहित हर किसी से अपील करता हूं कि किसानों के मुद्दों को देशभर में उठाया जाए।” सिन्हा ने कहा कि केंद्र और गुजरात सरकार को छोड़कर पूरा देश हार्दिक के अनशन से हिल उठा है। बता दें कि यशवंत सिन्हा राज्यसभा के सांसद हैं। वाजपेयी सरकार में वो विदेश मंत्री और वित्त मंत्री रह चुके हैं लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह की नीतियों की वजह से उन्होंने ने अप्रैल में भाजपा से इस्तीफा दे दिया था और चुनावी राजनीति से संन्यास की घोषणा कर दी थी।

Today along with brother & statesman Yashwant Sinha, met the young, dedicated & determined social activist, leader of the Patidar Anamat Andolan Samiti (PAAS), Hardik Patel in Ahmedabad. He has been on fast since last 12 days demanding loan waivers for farmers & pic.twitter.com/BFmsp3zuZC

