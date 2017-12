मोदी का अब सलमान निजामी पर हमला, पूछा- सेना को रेपिस्ट बताने वाले को कैसे स्वीकार करेंगे लोग

गुजरात चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार कर रहे पीएम नरेंद्र मोदी ने मणिशंकर अय्यर के बाद अब कांग्रेस नेता सलमान निजामी को निशाने पर लिया है। शनिवार (9, दिसंबर) को लुणावाडा में आयोजित एक रैली में मोदी ने सलमान निजामी को ‘आजाद कश्मीर का हिमायती’ करार दिया। मोदी ने कहा कि यूथ कांग्रेस के नेता सलमान निजामी इन दिनों पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। वह टि्वटर पर राहुल के पिता और दादी के बारे में लिखते हैं। मोदी के मुताबिक, सलमान निजामी उनसे पूछते हैं कि, ‘मोदी तुम्हारी मां कौन है, तुम्हारे पिता कौन हैं? मोदी बोले, ‘ऐसी भाषा लोग दुश्मनों के लिए भी इस्तेमाल नहीं करते।’ मोदी ने यह भी कहा कि निजामी वो शख्स हैं, जो आजाद कश्मीर की हिमायत करते हैं, भारतीय सेना को रेपिस्ट बताते हैं। पीएम के मुताबिक, निजामी यह भी कहते हैं कि हर घर से अफजल निकलेगा।

मोदी ने आगे आरोप लगाया कि कांग्रेस ने पूरे देश में मुस्लिमों को भटकाया है। पीएम के मुताबिक, कांग्रेस मुसलमानों से आरक्षण को लेकर फर्जी वादे करती है, लेकिन किसी भी राज्य में वादा पूरा नहीं किया। पीएम ने भरोसा जताया कि गुजरात की जनता कांग्रेस को सजा देगी।

मोदी ने ऐसे वक्त में निजामी को घेरा है, जब वह विवादों में घिरे हुए हैं। टाइम्स नाऊ की रिपोर्ट के अनुसार जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (जेकेपीसीसी) के प्रचार सचिव निजामी ने पूर्व में ऐसे कई ट्वीट किए हैं जिससे पता चलता है कि ‘आजादी लीग’ के प्रति उनका झुकाव है। आजादी लीग कश्मीर की आजादी चाहती है। दरअसल साल 2013 में निजामी ने कथित तौर पर ट्वीट्स की एक सीरीज पोस्ट की, जो उनके भारत विरोधी रुख को स्पष्ट करती है।

हालांकि निजामी ने टाइम्स नाउ को बताया कि उन्होंने देश के खिलाफ कभी भी कुछ नहीं कहा। उन्होंने आगे कहा, ‘मैंने अपने पुराने ट्वीट्स के बारे में शिकायत दर्ज कराई थी।’ हालांकि ये शिकायत विवादित ट्वीट्स के दो साल बाद की गई। जब पूछा गया कि शिकायत करने में इतना अधिक समय क्यों लगा? इसपर वो चुप रहे। वहीं, निजामी ने कहा, ‘मैं एक भारतीय के रूप में पैदा हुआ हूं और एक भारतीय के रूप में मरूंगा।’

Salman Nizami asks on Twitter- Modi who is your father, who is your mother? Among the other things he says- he calls for Azad Kashmir. He calls our army rapists. How can the people accept such people like Salman Nizami? He also says there will be an Afzal from every home: PM Modi pic.twitter.com/GAkioHAMMS — ANI (@ANI) December 9, 2017

There is a youth Congress leader Salman Nizami, he is even campaigning for Congress in Gujarat. He wrote on Twitter about Rahul Ji’s father, grandmother. That is ok but he asks – Modi tell me who is your Mother, who is your father? Such language can’t even be used for enemies: PM — ANI (@ANI) December 9, 2017

Congress has been rejected comprehensively across the nation. Gujarat too will reject the Congress and will punish them for their politics: PM Modi in Lunavada #GujaratElection2017 pic.twitter.com/pMDDgpWPPx — ANI (@ANI) December 9, 2017

देखें पीएम मोदी के भाषण का पूरा वीडियो-

