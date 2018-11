गुजरात: सचिवालय में घुस आया तेंदुआ, पकड़ने में जुटी 100 लोगों की टीम

गुजरात सचिवालय में रविवार (4 अक्टूबर, 2018) देर रात एक तेंदुआ घुसने से हड़कंप मच गया है। सुरक्षा को देखते हुए फिलहाल सचिवालय को बंद कर दिया गया है और 100 लोगों की टीम को तेंदुआ पकड़ने में लगाया गया है। पूरी घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। फुटेज में तेंदुए को सचिवालय के अंदर जाते हुए देखा जा सकता है, जो रात करीब दो बजे सचिवालय के मुख्य द्वार से दाखिल हो गया।

वीडियो में नजर आ रहा है कि तेंदुआ गेंट नंबर सात से दाखिल हुआ और आसानी से अंदर चला गया। एक जानवर के इस तरह सचिवालय के अंदर दाखिल होने पर सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा संभाल रहे अधिकारियों पर सवाल उठने लगे हैं। सचिवालय में राज्य के मुख्यमंत्री के अलावा कैबिनेट मिनिस्टर्स के कार्यालय होते हैं।

गांधीनगर के एसपी मयूर चावड़ा ने बताया कि तेंदुए को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया गया है। इसके अलावा सुरक्षा दृष्टि सचिवालय को पूरी तरह खाली करा लिया गया है। एसपी ने बताया कि तेंदुए को अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है। हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया कि इमारत को तभी खोला जाएगा जब वन विभाग पूरे इलाके को सुरक्षित ना घोषित कर दे।

MEVOFIT Drive - Best Fitness Tracker Watch for Women | Smart...

WATCH: Leopard entered Secretariat premises in Gujarat’s Gandhinagar, early morning today. Forest department officials are currently conducting a search operation to locate the feline (Source: CCTV footage) pic.twitter.com/eQYwATbk2b

— ANI (@ANI) November 5, 2018