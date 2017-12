पाटीदार अनामत आंदोलन समिति (PAAS) के नेता हार्दिक पटेल ने सोमवार (4 दिसंबर) को अपनी सूरत रैली में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के खिलाफ बड़ी बात कही हैं। रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि वो कम से कम अपने किसी एक रिलेटिव को फोन करें और कहें कि वो भाजपा के खिलाफ वोट करें। इस दौरान हार्दिक करीब पांच मिनट तक चुप खड़े रहे। पास लीडर की रैली से जुड़ा एक वीडियो न्यूज-18 ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। करीब दो मिनट के वीडियो में हार्दिक भाजपा पर तंज कसते हुए कहते हैं, ‘ये सरकार आधुनिक भारत की बात करती है। डिजिटल इंडिया की बात करती है। लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने अपने मोबाइल में 4जी रिचार्ज करवाया था लेकिन नेटवर्क 2जी के भी नहीं आते हैं। यहां भी घोटाला हुआ!’

गौरतलब है कि हार्दिक पटेल ने गुजरात में पाटीदार समुदाय के लिए सरकारी नौकरियों, स्कूल-कॉलेज और सरकारी संस्थानों में आरक्षण की मांग है। इसपर सूबे में सत्तापक्ष भाजपा से संतुष्ट नहीं होने पर हार्दिक विपक्षी कांग्रेस का समर्थन करते नजर आए। पिछले महीने उन्होंने कांग्रेस का समर्थन करने की घोषणा भी की। तब उन्होंने अहमदाबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस को समर्थन देनी की बात कही थी।

PAAS leader Hardik Patel took a break from his speech at Surat and asked followers to dial atleast one relative and ask them to vote against BJP in Gujarat Assembly elections. Listen in! pic.twitter.com/juAWglR9aX

— News18 (@CNNnews18) December 4, 2017