आरक्षण मुद्दे पर अन्य पाटीदार नेताओं संग एक दिन की भूख-हड़ताल करने जा रहे हार्दिक पटेल को अहमदाबाद की क्राइम ब्रांच ने हिरासत में ले लिया है। पाटीदार अनामत आंदोलन समिति (PAAS) नेता हार्दिक निकोल में एक दिन की भूख-हड़ताल करने वाले थे। पुलिस के मुताबिक पटेल संबंधित अधिकारियों की अनुमति के बिना भूख-हड़ताल करने जा रहे थे। पुलिस ने आगे बताया कि हार्दिक पटेल की भूख-हड़ताल से पहले कुल 140 लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं राजकोट से अहमदाबाद आ रहे 26 लोगों को गुजरात पुलिस ने हिरासत में लिया है। इसके अलावा 19 पाटीदार संयोजक को भी हिरासत में लिया गया है। इस दौरान पाटीदार संगठन के कुछ लोगों ने पुलिसकर्मियों संग झड़प भी की।

इससे पहले हार्दिक पटेल ने गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को पत्र लिखकर 25 अगस्त से अनिश्चितकालीन अनशन के लिए आवश्यक अनुमति को लेकर उनसे हस्तक्षेप करने की मांग की थी। उन्होंने रूपाणी को एक खुले पत्र में कहा कि लगातार अनुरोधों के बाद भी प्रशासन ने ना तो पुलिस की अनुमति दी है ना ही उन्हें प्रदर्शन के लिए कहीं जगह मुहैया कराई गई है। पटेल ने घोषणा की कि वह पाटीदार (पटेल) समुदाय के लिए आरक्षण की मांग पर दबाव बनाने की खातिर निकोल इलाके में एक मैदान में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेंगे।

Ahmedabad: Hardik Patel and other Patidar leaders detained by Ahmedabad Crime Branch while they were on their way to Nikol to take part in one-day hunger strike over the issue of reservation (File pic) pic.twitter.com/Z32uBMnfK3

— ANI (@ANI) August 19, 2018