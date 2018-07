गुजरात: कांग्रेस को झटका, इस्तीफा देकर बीजेपी में गए पार्टी विधायक, बनाए जा सकते हैं मंत्री

गुजरात के वरिष्ठ कांग्रेस विधायक और कोली समाज के बड़े नेता कुंवरजी बावलिया ने मंगलवार (3 जुलाई, 2018) को विधायक पद के साथ पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया। इसके बाद वह गुजरात में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश मुख्यालय ‘श्री कमलम’ पहुंचे और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू वघानी और दो अन्य कैबिनेट मंत्रियों से मुलाकात की। राजकोट जिले के जसदन निर्वाचन क्षेत्र से छह बार विधायक रह चुके बावलिया ने गुजरात विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी को अपना इस्तीफा सौंपा। बावलिया 2009 के चुनाव के दौरान राजकोट लोकसभा सीट से निर्वाचित हुए थे।

कोली समाज के बड़े नेता बावलिया दिसंबर 2017 के चुनावों से लगातार नजरअंदाज किए जाने की वजह से नाराज चल रहे थे। उन्हें पार्टी में कोई प्रमुख पद भी नहीं दिया गया था। बावलिया की राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा से जुड़ने की संभावना है और वह विजय रूपाणी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले राजकोट से एक और नेता एवं पूर्व विधायक इंद्रनील राजगुरु ने भी पार्टी नेतृत्व पर कई वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी का आरोप लगाकर इस्तीफा दे दिया था।

बता दें कि कोली समुदाय के लोकप्रिय नेता बावलिया के इस्तीफे को 2019 चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार, अपने इस्तीफे के बारे में सूचना देने के लिए पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी को भेजे गये ईमेल में बावलिया ने गुजरात में पार्टी के कामकाज पर नाखुशी जतायी है। राज्य भाजपा के प्रवक्ता भारत पंड्या ने बताया कि बावलिया को गुजरात भाजपा अध्यक्ष जीतू वघानी पार्टी में शामिल करेंगे।

Gujarat: Congress MLA from Jasdan, Kunvarji Bavalia (on right) hands over his resignation to Legislative Assembly Rajendra Trivedi at the latter’s residence in Gandhinagar. pic.twitter.com/QtDPQ5FBwI

