गुजरात कांग्रेस के बड़े नेता अर्जुन मोढवाडिया ने दावा है किया है कि ईवीएम को ब्लूटूथ से कनेक्ट किया जा सकता है। अर्जुन मोढवाडिया ने इस बावत एक स्क्रीनशॉट भी जारी किया है। इस स्क्रीनशॉट में लिखा है कि आपका फोन एक नजदीकी डिवाइस के पास है। मोढवाडिया ने इस स्क्रीनशॉट को चुनाव आयोग को सौंपा है। इस मामले में चुनाव आयोग ने जांच के आदेश दे दिये हैं। कांग्रेस ने दावा किया है कि कुछ ईवीएम मोबाइल फोन के ब्लूटूथ के जरिये कनेक्ट हो रहे हैं। कांग्रेस नेता मोढवाडिया ने कहा है कि हमनें तीन EVM को चेक किया, ये तीनों EVM ब्लूटूथ के जरिये कनेक्ट हो सकते हैं। जब आप अपने मोबाइल फोन का ब्लूटूथ ऑन करते हैं तो एक डिवाइस ECO दिखता है। ये बेहद गंभीर मामला है, मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया है और चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज की है। मोढवाडिया ने इस बावत गंभीर चिंता जताई है।बता दें कि शनिवार को वोटिंग के दौरान गुजरात में कई जगह EVM में गड़बड़ी की खबरें आईं थीं। निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने बताया कि सूरत और कुछ अन्य केंद्रों में ईवीएम में तकनीकी खामियों की खबरें आई थी हालांकि मशीनों को बदलने के बाद चुनाव प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी गई।

कांग्रेस पार्टी ने शनिवार को निर्वाचन आयोग से गुजरात में आज पहले चरण का मतदान के दौरान इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) में हुई गड़बड़ी के मामले में कदम उठाने का आग्रह किया है। राज्य में पार्टी के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ने इस संबंध में तुरंत कदम उठाने का अनुरोध किया है। पटेल ने ट्वीट किया, “कई मतदान केंद्रों पर ईवीएम में गड़बड़ी होने की खबरें आई हैं। निर्वाचन आयोग से तुरंत जरूरी कदम उठाने का आग्रह करता हूं।” चुनाव आयोग को सौराष्ट्र और सूरत के कई मतदान केंद्रों के अलावा वलसाड जिले के कोसाम्बा क्षेत्र में ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी होने की कई शिकायतें मिली हैं। निर्वाचन आयोग को मिली शिकायत में राजकोट पूर्व निर्वाचन क्षेत्र में भी ईवीएम मशीनों के साथ छेड़छाड़ होने की बात कही गई है।

There are reports of EVM malfunctioning in several polling stations. Request the Election Commission to take necessary action immediately

— Ahmed Patel (@ahmedpatel) December 9, 2017