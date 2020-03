गुजरात में साल 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी के मद्देनजर कांग्रेस ने अपनी चुनावी रणनीति बनाने भी शुरू कर दी है। न्यूज एजेंसी एएनआई की खबर के मुताबिक अपनी चुनावी रणनीति के चलते कांग्रेस दांडी मार्च की 90वीं वर्षगांठ पर 12 मार्च को ‘गांधी संदेश यात्रा’ की शुरुआत करेगी। 27 दिन की यह यात्रा अहमदाबाद से शुरू होगी जो 6 अप्रैल की दांडी में खत्म होगी।

खबर के मुताबिक यात्रा में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी के अलावा कांग्रेस प्रशासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी हिस्सा लेंगे।

गुजरात में साल 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 99 सीटें जीतीं जबकि कांग्रेस 78 सीटें जीतने में कामयाब रही। पांच सीटें अन्य पार्टियों के खाते में गईं। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस इस समय दिल्ली सांप्रदायिक दंगों और येस बैंक की खराब हालत के चलते केंद्र सरकार पर हमलावर है।

Congress to start ‘Gandhi Sandesh Yatra’ on party’s 90th anniversary on 12 March, from Ahmedabad. Sonia Gandhi ,Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi Vadra, and other leaders including Congress Chief Ministers will attend the 27-day ‘padyatra’. It will conclude in Dandi on 6th April pic.twitter.com/ew97JzCXIV

