सेना को रेपिस्ट बताने के आरोप पर सलमान निजामी का पलटवार, बोले- देशभक्त हूं, झूठ बोल रहे मोदी

गुजरात चुनाव में प्रचार कर रहे पीएम नरेंद्र मोदी के सियासी हमले के बाद कांग्रेस नेता सलमान निजामी ने पलटवार किया है। एक न्यूज चैनल से बातचीत में निजामी ने कहा कि वह देशभक्त हैं और हिंदुस्तान के लिए ही जीएंगे और मरेंगे। निजामी ने मोदी के उन आरोपों का खंडन किया, जिनके मुताबिक उन्होंने सेना को रेपिस्ट बताया था। मोदी ने यह भी आरोप लगाया था कि निजामी आजाद कश्मीर के हिमायती हैं। निजामी ने कहा कि वह हमेशा से भारत के समर्थन में खड़े हैं, लेकिन पीएम मोदी झूठ बोल रहे हैं। सलमान निजामी पर आरोप है कि उन्होंने 2013 में देश विरोधी ट्वीट किया था।

इन आरोपों पर उन्होंने कहा कि 2015 में कांग्रेस जॉइन करने के बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। निजामी के मुताबिक, उनका अकाउंट हैक कर लिया गया था। हालांकि, अटकलें हैं कि निजामी ने हाल ही में अपना अकाउंट प्राइवेट कर लिया है ताकि लोग उनके पुराने ट्वीट न देख सकें। इस आरोप पर निजामी ने कहा कि उनका अकाउंट दूसरे लोग मैनेज करते हैं। निजामी जहां खुद को कांग्रेस नेता बता रहे हैं, वहीं पार्टी ने मानो उनसे पल्ला झाड़ लिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला ने कहा, ‘सलमान निजामी कौन है, हम नहीं जानते।’ उन्होंने यह भी कहा कि निजामी के पास पार्टी में कोई पद नहीं है।

गौरतलब है कि टाइम्स नाऊ की रिपोर्ट के अनुसार जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (जेकेपीसीसी) के प्रचार सचिव निजामी ने पूर्व में ऐसे कई ट्वीट किए हैं जिससे पता चलता है कि ‘आजादी लीग’ के प्रति उनका झुकाव है। आजादी लीग कश्मीर की आजादी चाहती है। दरअसल साल 2013 में निजामी ने कथित तौर पर ट्वीट्स की एक सीरीज पोस्ट की, जो उनके भारत विरोधी रुख को स्पष्ट करती है।

हालांकि निजामी ने टाइम्स नाऊ को बताया कि उन्होंने देश के खिलाफ कभी भी कुछ नहीं कहा। उन्होंने आगे कहा, ‘मैंने अपने पुराने ट्वीट्स के बारे में शिकायत दर्ज कराई थी।’ लेकिन ये शिकायत विवादित ट्वीट्स के दो साल बाद की गई। जब पूछा गया कि शिकायत करने में इतना अधिक समय क्यों लगा? इसपर वो चुप रहे। वहीं, निजामी ने कहा, ‘मैं एक भारतीय के रूप में पैदा हुआ हूं और एक भारतीय के रूप में मरूंगा।’

Salman Nizami kaun hai hum jaante hi nahi. He does not hold any position in the party. We can also say that there is some random person Ram Lal in BJP who said something: Rajiv Shukla on PM Modi’s remarks about Salman Nizami pic.twitter.com/nKWe2WDnDD

— ANI (@ANI) December 9, 2017