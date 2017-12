गुजरात: वोटिंग के एक दिन बाद पत्नी समेत कांग्रेस नेता की मिली लाश, आत्महत्या की आशंका

गुजरात के राजकोट से एक दर्दनाक खबर आ रही है। यहां पर गुजरात कांग्रेस के नेता हरेश मोरवाडिया और उनकी पत्नी की लाश मिली है।पुलिस को शक है कि दोनों ने आत्महत्या की है। हरेश मोरवाडिया अपने परिवार के साथ राजकोट के महेश्वरी सोसायटी में रहते थे। घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। हरेश मोरवाडिया कांग्रेस के किसान सेल से जुड़े हुए थए साथ ही वह एक प्राइवेट स्कूल में प्रिंसिपल थे। पुलिस का कहना है कि आत्महत्या के कारणों का अबतक पता नहीं चल पाया है। बता दें कि राजकोट में 9 दिसंबर को ही मतदान हुआ था। गुजरात में अंतिम चरण का मतदान 14 दिसंबर को होना है। पुलिस इस घटना की जांच कर रही है।

Congress leader Haresh Moradiya and his wife allegedly commit suicide in Rajkot #Gujarat

— ANI (@ANI) December 11, 2017