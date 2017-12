लखनऊ में किराने की दुकान से सामान लेनी गई 16 साल की लड़की के साथ कथित तौर पर गैंग रेप की घटना सामने आई है। न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, शनिवार (9 दिसंबर) को सामान लेने गई नाबालिग से पुरुषों के एक ग्रुप ने बलात्कार किया। इस दौरान जब पीड़ित ने अपने पड़ोसी से मदद मांगी तो उसने भी बलात्कार किया। मामले में एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि अन्य फरार चल रहे हैं।

गौरतलब है कि इससे पहले हरियाणा में भी पांच साल की बच्ची से रेप और हत्या का मामला सामने आया था। चौंकानी वाली बात यह है कि बच्ची के प्राईवेट पार्ट में लकड़ी डालकर उसकी हत्या की गई। उसके शरीर को बुरी तरह नोचा गया। बच्ची का खून से सना शव हिसार में उकलाना के टेलीफोन एक्सचेंज के पास मिला। कबाड़ चुनकर गुजारा करने वाले बच्ची के मां-बाप का कहना है कि वह उन्हीं के पास सो रही थी और उसे कोई उठाकर ले गया था। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए विशेष जांच दल (एसआइटी) के गठन के आदेश दिए हैं। फिलहाल अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

Lucknow: 16-year-old girl allegedly gang raped by a group of men while she went to buy groceries yesterday, she was later raped by her neighbour when she sought help from him. Police says one accused arrested, others absconding. pic.twitter.com/rwFDIHn0zD

