गुजरात से दिल झकझोर रख देने वाली घटना सामने आई हैं। यहां मोरबी में एक शख्स ने किराए का पैसा न होने पर अपनी पत्नी और नाबालिग बेटी का रेप करवा दिया। मकान मालिक और उसके एक रिश्ते ने इस वारदात को बार-बार अंजाम दिया।

इस मामले का खुलासा तब हुआ जब शख्स की सास ने अपने दामाद, मकान मालिक और उसके रिश्तेदार के खिलाफ पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने आरोपी पति और मकान मालिक को गिरफ्तार कर लिया जबकि रिश्तेदार अभी तक फरार है।

पुलिस ने जांच के दौरान फॉरेंसिक सबूत इकट्ठा किए

पुलिस ने घटनास्थल की जांच की और पीड़िताओं और आरोपी को मेडिकल टेस्ट के लिए भेज दिया है। पुलिस ने घटनास्थल से कुछ फॉरेंसिक सबूत जमा किए हैं। पुलिस के मुताबिक, परिवार मूल रूप से गुजरात के सुरेंद्रनगर का रहने वाला है।

किराया न भर पाने के कारण पति ने दी अनुमति

पीड़िता की मां (पत्नी की मां) ने पुलिस से शिकायत की कि उनका दामाद अपने परिवार के साथ छह महीने से मोरबी में रह रहा है। यहां पति ने 2000 रुपये किराए पर घर लिया था। पति का काम-धंधा अच्छा नहीं चल रहा था, ऐसे में वह किराया नहीं दे पा रहा था, धीरे-धीरे किराया बढ़ता चला गया। इसके बाद किराया न देने पाने पति ने मकान मालिक से अपनी पत्नी और 13 साल की बेटी का रेप करने की अनुमति दे दी। पुलिस ने बताया कि मकान मालिक और उसका एक रिश्तेदार लगातार दोनों का रेप कर रहे थे।

Pocso समेत कई धाराओं में मामला दर्ज

पीड़िता की मां ने मोरबी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की, शिकायत मिलने पर पुलिस ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (Pocso) सहित कड़े कानूनी प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी पिता और मकान मालिक को गिरफ्तार कर लिया।

गुरुवार को पुलिस ने 55 साल के आरोपी मकान मालिक को गिरफ्तार कर लिया उसे कोर्ट के सामने पेश किया। कोर्ट ने आरोपी से पूछताछ के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पुलिस फरार तीसरे आरोपी की तलाश कर रही है।

एनडीटीवी से बात करते हुए पुलिस उपाधीक्षक जेएम लाल ने कहा, “नाबालिग लड़की के पिता और मकान मालिक ने इस दुर्व्यवहार की साजिश रची थी।”

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गुजरात के कच्छ में बीते दिनों कांडला पोर्ट पर खड़े एक कार्गो शिप को अनलोड करने में तीन प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई थी। उत्तर प्रदेश के रहने वाले इन मजदूरों की मौत के संबंध में गुजरात पुलिस ने आशंका जताई कि जहाज के कार्गो होल्ड में मीथेन गैस जमा होने के कारण उनकी मौत हुई होगी। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें