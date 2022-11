ABP C-Voter Opinion Poll: गुजरात में बीजेपी-कांग्रेस में कौन आगे? मुकाबले में कहां खड़ी है आम आदमी पार्टी, जानिए वोटर्स की राय

ABP C-Voter Opinion Poll: सर्वे में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आ रही है।

gujarat polls: ABP-CVoter Survey(फाइल फोटो)

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram