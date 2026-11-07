गुजरात पुलिस ने शायद पहली बार खासकर शराबबंदी से जुड़े किसी मामले में एक चार्जशीट शेयर करने के लिए यूएसबी ड्राइव का इस्तेमाल किया है। बताया जा रहा है कि यह दस्तावेज एक लाख पन्नों से भी अधिक लंबा है।

सूत्रों ने शनिवार को द संडे एक्सप्रेस को बताया कि मामले में पहली चार्जशीट 5 नवंबर को भावनगर की एक अदालत में दाखिल की गई। यह 90 दिनों की उस समय-सीमा से ठीक 14 दिन पहले हुआ, इसके भीतर कानून के मुताबिक, ‘स्टेट मॉनिटरिंग सेल’ (SMC) को चार्जशीट दाखिल करनी थी।

10 लोग अब भी फरार

यह चार्जशीट गिरफ्तार किए गए 42 आरोपियों के खिलाफ दाखिल की गई है, जिनमें एक पुलिस कांस्टेबल भी शामिल है। हालांकि इस मामले में और भी सप्लीमेंट्री चार्जशीट आना तय है क्योंकि एसएमसी ने बताया है कि इस साल अगस्त में भावनगर में हुई 14 मौतों के मामले में कम से कम 10 अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं।

चार्जशीट में क्या-क्या है जानकारी?

जांच करने वाले अधिकारियों ने दे इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि इस चार्जशीट में न केवल पूरी त्रासदी में अलग-अलग आरोपियों की भूमिकाओं का जिक्र है, बल्कि इसमें दिल्ली से मेथनॉल की सप्लाई के रास्तों और यूपी और एमपी से शराब की पैकेजिंग के लिए लाए गए अन्य सामानों की भी जानकारी दी गई है।

यह मामला 14 से 23 अगस्त के बीच जगरीली शराब पीने से 13 लोगों की मौत और 60 से अधिक लोगों के घायल होने से जुड़ा है। इस शराब में 38.59 प्रतिशत मेथनॉल और 0.94 प्रतिशत इथेनॉल पाया गया था।

इस मामले में 19 अगस्त को भावनगर के वारतेज पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर एस.बी. पधेरिया की शिकायत के आधार पर FIR दर्ज की गई। इसमें 21 लोगों के खिलाफ BNS (भारतीय न्याय संहिता) और निषेध अधिनियम (Prohibition Act) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया, जिसमें ‘गैर-इरादतन हत्या’ (culpable homicide not amounting to murder) का आरोप भी शामिल है। इसके बाद मामले को ‘स्टेट मॉनिटरिंग सेल’ को सौंप दिया गया, जो सीधे गुजरात DGP के नियंत्रण में आता है। IG गगनदीप गंभीर को इस मामले की निगरानी करने के लिए कहा गया था।

कुल 42 लोग हो चुके हैं गिरफ्तार

SMC ने 21 अगस्त को पहले 13 आरोपियों को, 22 अगस्त को एक और आरोपी को, और फिर 23 अगस्त को शराब बेचने वाले कुछ लोगों सहित 13 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके बाद 25 अगस्त को एक और गिरफ्तारी हुई और 26 अगस्त को 3 और गिरफ्तारियां हुईं, जिससे कुल गिरफ्तारियों की संख्या 31 हो गई।

इसके बाद, 31 अगस्त को SMC ने भावनगर पुलिस के आर्म्ड कॉन्स्टेबल राजदीपसिंह गजेंद्रसिंह गोहिल को गिरफ्तार किया, जिससे कुल गिरफ्तार लोगों की संख्या 39 हो गई।

7 सितंबर को, SMC ने पश्चिमी दिल्ली के रहने वाले मंजीत सिंह कृष्णचंद्र सैनी (43) को गिरफ्तार किया। आरोप है कि उसने उस जहरीली शराब में इस्तेमाल हुए मेथनॉल के लिए फर्जी बिल बनाए थे। ये बिल ‘मेथनॉल थिनर’ के नाम से बनाए गए थे, न कि सीधे मेथनॉल के नाम से, क्योंकि भारत में मेथनॉल एक प्रतिबंधित पदार्थ है। इस गिरफ्तारी के साथ कुल गिरफ्तारियों की संख्या 40 हो गई।

सितंबर के मध्य में एक और गिरफ्तारी हुई, और फिर 30 सितंबर को गणेश श्यामलाल खरोल को पकड़ा गया। इस तरह, अब तक कुल 42 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

इस मामले के मुख्य आरोपियों में से एक, यानी जहरीली शराब बनाने वाला मध्य प्रदेश का नरेंद्रसिंह यादव (उर्फ ‘डॉक्टर’), 18 अगस्त को खुद उसी जहरीली शराब को पीने के कारण मर गया।

पहले भी हुए हैं ऐसे त्रासदी

यह हालिया जहरीली शराब त्रासदी 2022 में बोटाद जिले के आसपास हुए एक और लठ्ठा कांड (जहरीली शराब कांड) के ठीक चार साल बाद हुई है, जिसमें 100 लोगों में से 42 की मौत हो गई थी। गुजरात में इससे पहले हुई जहरीली शराब त्रासदियों में 2009 में अहमदाबाद में 148 लोगों की मौत, 1989 में वड़ोदरा में 132 लोगों की मौत और 1977 में अहमदाबाद में 101 लोगों की मौत की घटनाएँ शामिल हैं।

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गुजरात के अहमदाबाद जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पिता ने अपने ही 10 साल के बेटे की कथित तौर पर बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी की पहचान 36 वर्षीय नरेश के रूप में हुई है, जो गांव में भुवा यानी कथित तौर पर देवी-देवताओं की शक्ति अपने भीतर आने का दावा करने वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें