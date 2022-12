Gujarat: आप चुनाव लड़ते तो CM पद की शपथ ले रहे होते, रिपोर्टर के सवाल पर बोले नितिन पटेल- ऐसा ख्याली पुलाव मैं नहीं पकाता..

Gujarat Nitin Patel: गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले नितिन पटेल ने चुनाव न लड़ने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे लेकिन वो बीजेपी उम्मीदवार की जीत के लिए काम करेंगे।

गुजरात के पूर्व सीएम नितिन पटेल(फोटो सोर्स: ट्विटर)।

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram