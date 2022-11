Morbi bridge collapse : बच्चों की तस्वीर लिए भटक रहे मां-बाप, परिवारों के नहीं थम रहे आंसू

Morbi bridge collapse : मंदिर दर्शन के बाद सस्पेंशन पुल पर पहुंचे परिवार ने सात सदस्यों को खो दिया।

Morbi bridge collapse: (Express Photo by Nirmal Harindran)

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram