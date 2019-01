इस बार 15 जनवरी को मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाएगा। ऐसे में बाजारों में त्यौहार को लेकर रौनक बढ़ने लगी हैं। लेकिन इस बार आगामी लोकसभा चुनाव का असर मकर संक्रांति पर भी देखने को मिल रहा है। दरअसल गुजरात में इस बार पतंगों पर बॉलीवुड सितारों से ज्यादा नेताओं के चेहरे नजर आ रहे हैं। इन नेताओं में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी तक का नाम शामिल है।

किसमें कितना है दम: दरअसल गुजरात के राजकोट में पूरा बाजार नेताओं के फोटोज वाली पतंगो से भरा हुआ है। इन पतंगों में न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बल्कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की भी फोटो है। वहीं कुछ पतंगों में मोदी और राहुल की फोटो एक साथ बनी है जिसपर लिखा है किसमें कितना है दम। बता दें मोदी और राहुल के अलावा भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई नेताओं की फोटो नजर आ रही है। वहीं कुछ पतंगों में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी दिख रहा है।

Gujarat: Markets in Rajkot decked up with kites carrying images of politicians including PM Narendra Modi and Congress President Rahul Gandhi, ahead of #MakarSankranti. pic.twitter.com/VkKWXUF1Rg

