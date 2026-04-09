गुजरात के भरूच से भाजपा सांसद मनसुख वसावा ने आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए उम्मीदवारों के चयन हेतु अपनी पार्टी के मानदंडों की कथित तौर पर आलोचना की है। बुधवार को भरूच में एक पार्टी बैठक के दौरान वसावा ने मीडियाकर्मियों से कहा कि हम आम आदमी पार्टी या कांग्रेस से नहीं डरते लेकिन हमें डर है कि आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में उम्मीदवारों के चयन के लिए राज्य भाजपा के वरिष्ठ नेताओं द्वारा निर्धारित सख्त नियम उलटा असर डाल सकते हैं।

भाजपा सांसद मनसुख वसावा भाजपा द्वारा उम्मीदवारों के लिए निर्धारित मानदंडों का जिक्र कर रहे थे, जिनके अनुसार उम्मीदवारों की आयु 60 वर्ष से कम होनी चाहिए, उनके परिवार में कोई पार्टी सदस्य नहीं होना चाहिए और तीन कार्यकाल पूरे कर चुके उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया जाएगा। वसावा ने कहा, “पार्टी कार्यकर्ता नाखुश हैं क्योंकि उन्होंने पार्टी के लिए अपना खून-पसीना बहाया है। अब जब उन्हें नेतृत्व देने का समय आया है तो उन्हें टिकट नहीं दिया जा रहा है, जिससे उनका मनोबल गिर गया है। बीजेपी अब स्थानीय निकाय चुनाव के लिए नए चेहरों की तलाश कर रही है।” उन्होंने दावा किया कि पार्टी कार्यकर्ताओं ने व्यक्तिगत रूप से अपनी भावनाएं उनसे साझा की थीं।

चुनाव संबंधी कार्यक्रमों के लिए ‘सिंगल-विंडो सिस्टम’

अहमदाबाद में 26 अप्रैल 2026 को होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों से पहले यहां के जिला कलेक्टर ने अपने कार्यालय में राजनीतिक उम्मीदवारों को सार्वजनिक सभाओं, जुलूसों या अन्य चुनाव संबंधी कार्यक्रमों के लिए अनुमति देने हेतु एक ‘सिंगल-विंडो सिस्टम’ शुरू किया है। अधिकारियों ने बताया कि उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को बैठकों या जुलूसों के लिए आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करने के लिए अलग-अलग कार्यालयों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

इस बीच, अहमदाबाद शहर के पुलिस आयुक्त जीएस मलिक ने नामांकन दाखिल करने के दौरान उम्मीदवारों के साथ चलने वाले काफिलों पर प्रतिबंध लगाने संबंधी अधिसूचना जारी की है। नामांकन पत्र दाखिल करते समय उम्मीदवारों और उनके समर्थकों को काफिले में तीन से अधिक वाहनों का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी और संबंधित खर्च उम्मीदवार के चुनाव खर्च में शामिल किया जाएगा। नामांकन पत्र दाखिल करते समय किसी भी वाहन को चुनाव अधिकारी या सहायक चुनाव अधिकारी के कार्यालय से 100 मीटर के दायरे में आने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही, चुनाव अधिकारी के कक्ष में चार से अधिक उम्मीदवार और चार अन्य अधिकृत व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकेंगे।

एक अन्य अधिसूचना में, आयुक्त ने अहमदाबाद में निजी संपत्ति का लिखित अनुमति के बिना उपयोग प्रतिबंधित कर दिया है। निजी संपत्तियों पर झंडे, बैनर जैसे अस्थायी और आसानी से हटाए जा सकने वाले विज्ञापन सामग्री लगाने के लिए संपत्ति के मालिक की पूर्व स्वैच्छिक अनुमति आवश्यक है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 11 अप्रैल है, उनकी जांच 13 अप्रैल तक की जाएगी और उन्हें वापस लेने की अंतिम तिथि 15 अप्रैल है।

बंगाल चुनाव: कांग्रेस को सात सीटों पर उम्मीदवार बदलने पड़ गए

बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर रही हैं। कांग्रेस ने भी दूसरे चरण के चुनाव के लिए बुधवार को अपनी एक सूची जारी की, लेकिन उसमें बड़ा बदलाव देखने को मिला। पार्टी ने पहले से घोषित उम्मीदवारों में से 7 सीटों पर बदलाव किया है। कांग्रेस ने कई सीटों पर उम्मीदवार बदलते हुए नई सूची जारी की है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें