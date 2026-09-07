गुजरात हाई कोर्ट ने जेल में बंद आम आदमी पार्टी के विधायक चैतर वसावा को तीन दिवसीय मानसून सत्र में हिस्सा लेने के लिए सात दिन की अस्थायी जमानत दे दी है।

चैतर वसावा इस समय वडोदरा सेंट्रल जेल में बंद हैं। उन्हें नर्मदा जिला के सत्र न्यायालय द्वारा आपराधिक हमले और जबरन वसूली का मामला में सात साल की सजा सुनाई गई है।

न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस विमल के व्यास ने सोमवार को उनकी याचिका स्वीकार की और फिर इस पर सुनवाई करते हुए उन्हें सात दिन की जमानत दे दी।

गुजरात हाई कोर्ट की शर्तों के अनुसार, इस अवधि के दौरान आम आदमी पार्टी के विधायक चैतर वसावा न तो गांधीनगर छोड़ सकेंगे और न ही मीडिया और न किसी सभा को संबोधित कर सकेंगे।

गुजरात सरकार ने किया याचिका का विरोध

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, गुजरात सरकार ने चैतर वसावा की याचिका का विरोध किया। राज्य सरकार ने याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि काफी समय पहले मौका दिए जाने के बावजूद, उन्होंने विधानसभा के लिए कोई सवाल पेश नहीं किया, इसलिए अदालत को इस याचिका पर विचार नहीं करना चाहिए।

गुजरात सरकार ने कहा कि अगर हाई कोर्ट उसकी याचिका पर विचार करता भी है, तो यह तीन दिन से ज़्यादा के लिए नहीं होना चाहिए और इसके साथ उचित शर्तें भी होनी चाहिए, जैसे कि वह मीडिया से बात न करे, राजनीतिक सभाओं में हिस्सा न ले और गांधीनगर न छोड़े।

यह भी पढ़ें: कोर्ट ने AAP प्रत्याशी की एंट्री पर लगाई रोक तो दोनों पत्नियों ने संभाला प्रचार, जानिए क्या है मामला

यह मामला गुजरात की भरूच लोकसभा सीट से लोकसभा चुनाव लड़ चुके चैतर वसावा से जुड़ा है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।