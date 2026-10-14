कनाडा, अल्बानिया और फिनलैंड जैसे देशों में वीजा दिलाने और नौकरी के लिए विदेश भेजने का वादा किया जाता था। लेकिन आरोप है कि इस वादे की आड़ में 2 करोड़ 87 लाख रुपये से ज्यादा की ठगी की गई। इस कथित घोटाले में कई मोबाइल नंबरों और अलग-अलग पहचानों का इस्तेमाल किया गया। सोशल मीडिया के जरिए लोगों से संपर्क किया गया और उनसे लिए गए पैसे ‘आंगड़िया’ कुरियर नेटवर्क के जरिए दिल्ली भेजे गए।

इस मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने सूरत के 25 साल के एक युवक को जमानत देने से इनकार कर दिया है। उस पर कथित ठगी की पूरी साजिश रचने का आरोप है। हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीर किस्म का आर्थिक अपराध यानी व्हाइट-कॉलर अपराध बताया है।

जस्टिस हसमुख डी. सुथार ने पिछले सप्ताह आरोपी अंकित की नियमित जमानत की अर्जी खारिज कर दी। अंकित पर अक्षित, राज, रॉकी पटेल और अशोक पटेल जैसे अलग-अलग नामों से भी पहचान इस्तेमाल करने का आरोप है। वह 23 मार्च से जेल में बंद है।

यह मामला सूरत के पाल पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (IT Act) के तहत दर्ज किया गया था। आरोपी की ओर से बचाव पक्ष के वकील ने दलील दी कि अंकित को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि पैसों के लेन-देन का कोई पारंपरिक बैंकिंग रिकॉर्ड सामने नहीं आया है, जिससे यह साबित हो सके कि रकम बैंक खातों के जरिए भेजी गई थी।

सोशल मीडिया पर एजेंट बनकर लोगों को फंसाने का आरोप

गुजरात हाईकोर्ट के आदेश में दर्ज अभियोजन पक्ष के मुताबिक, आरोपी खुद को ऐसा एजेंट बताता था, जो विदेश जाने के इच्छुक लोगों के लिए वीजा और वर्क परमिट यानी काम करने की अनुमति का इंतजाम कर सकता है। आरोप है कि वह सोशल मीडिया और मोबाइल फोन के जरिए लोगों से संपर्क करता था। उनसे पैसे लेने के बाद वह रकम ‘आंगड़िया’ नेटवर्क के माध्यम से दिल्ली भेज देता था।

आंगड़िया नेटवर्क नकदी और कीमती सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का एक अनौपचारिक माध्यम है। इस मामले में भी पैसे इसी रास्ते से भेजे जाने का आरोप है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, इस कथित ठगी के तहत 16 लोगों से कुल 2,87,51,410 रुपये वसूले गए। यानी करीब 2 करोड़ 87 लाख 51 हजार रुपये।

अदालत ने 23 ऐसे कथित ग्राहकों के बारे में दर्ज बयानों का भी जिक्र किया, जिनके वीजा से जुड़े काम ‘पीएम एंटरप्राइज’ (PM Enterprise) नाम की एक इकाई के जरिए किए गए थे। अदालत के आदेश के मुताबिक, इस इकाई के खाते में 39.5 लाख रुपये आए थे। इसके बाद यह रकम आंगड़िया नेटवर्क के जरिए दिल्ली भेज दी गई।

तीन देशों का वीजा दिलाने का वादा, दस्तावेज भी कथित तौर पर फर्जी

अतिरिक्त लोक अभियोजक हार्दिक मेहता ने आरोपी की जमानत याचिका का विरोध किया। उन्होंने अदालत को बताया कि आरोपी सोशल मीडिया पर एजेंट बनकर लोगों को कनाडा, अल्बानिया और फिनलैंड का वीजा और वर्क परमिट दिलाने का वादा करता था। अदालत के आदेश में अल्बानिया के दूतावास की एक राय का भी जिक्र किया गया। इसमें कहा गया था कि इस मामले में लेन-देन के दौरान इस्तेमाल किया गया कथित वीजा दस्तावेज फर्जी था।

अभियोजन पक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी ने एक गूगल लिंक, अलग-अलग आईपी एड्रेस और तीन मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया था। उसके खिलाफ पहले भी इसी तरह के चार मामले दर्ज होने की बात कही गई। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, आरोपी सह-आरोपियों रोहन और जाकिर उर्फ चौधरी के संपर्क में भी था। इन दोनों को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया था।

बचाव पक्ष ने कहा – आरोपी को झूठा फंसाया गया

आवेदक यानी अंकित की ओर से पेश वकील के. एम. शाह ने अदालत में दलील दी कि उनके मुवक्किल को झूठा फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि मामले में लगाए गए आरोप मुख्य रूप से सह-आरोपी रोहन पटेल से जुड़े हैं, जो फरार है। शाह ने अदालत को बताया कि कथित अपराध फरवरी से जुलाई 2025 के बीच हुए थे, जबकि इस मामले में एफआईआर मार्च 2026 में दर्ज की गई।

बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि पुलिस जांच पूरी हो चुकी है और आरोपपत्र यानी चार्जशीट भी दाखिल किया जा चुका है। अब आरोपी से न तो कोई और बरामदगी करनी बाकी है और न ही कोई नई जानकारी हासिल करनी है।

वकील ने सह-आरोपी वरुण परमार को मिली जमानत का भी हवाला दिया। उन्होंने दलील दी कि जब मामले में बैंक खातों के जरिए पैसों के लेन-देन का कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो अंकित को जमानत देने से इनकार नहीं किया जाना चाहिए।

हाईकोर्ट ने कहा – अंकित की कथित भूमिका ज्यादा गंभीर

वरुण परमार को मिली जमानत के आधार पर अंकित को राहत देने की मांग पर हाईकोर्ट ने अलग राय रखी। अदालत ने कहा कि अंकित की कथित भूमिका परमार की भूमिका से ज्यादा गंभीर है।

अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि सेशंस कोर्ट के जज ने रिकॉर्ड पर मौजूद तथ्यों और सबूतों पर ठीक से विचार किए बिना ही वरुण परमार को जमानत दे दी थी।

हाईकोर्ट ने मामले की जांच के दौरान भारतीय न्याय संहिता की धारा 316(5) भी जोड़े जाने का जिक्र किया। यह धारा गंभीर या बढ़े हुए आपराधिक विश्वासघात से जुड़ी है। अदालत के मुताबिक, इस धारा के तहत दोषी पाए जाने पर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है। अदालत ने यह भी ध्यान दिलाया कि इस मामले के दो सह-आरोपी अब भी फरार हैं।

बैंक खातों में पैसों का रिकॉर्ड नहीं, फिर भी अदालत ने क्यों नहीं मानी दलील?

बचाव पक्ष की ओर से बार-बार कहा गया कि पैसों के लेन-देन का कोई बैंकिंग रिकॉर्ड नहीं है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि जांच अधिकारियों ने आंगड़िया लेन-देन से जुड़ी पर्चियां बरामद की थीं और आंगड़िया का काम करने वाले लोगों के बयान भी दर्ज किए थे।

अदालत ने अपने 8 अक्टूबर के आदेश में कहा कि चूंकि पैसे भेजने के लिए एक निजी माध्यम का इस्तेमाल किया गया था, इसलिए आवेदक के बैंक खाते में पैसों का रिकॉर्ड तलाशने का सवाल ही नहीं उठता।

यानी अदालत के मुताबिक, जब रकम बैंक खातों के बजाय आंगड़िया नेटवर्क के जरिए भेजी गई थी, तो बैंक खातों में उसका पूरा हिसाब मिलना जरूरी नहीं था।

अलग-अलग नामों से रहने और फरार आरोपियों के साथ मिलकर काम करने की आशंका

हाईकोर्ट के आदेश में यह भी कहा गया कि एक ही आईपी एड्रेस और ईमेल से जुड़े सबूत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि आरोपी ने फरार सह-आरोपियों के साथ मिलकर काम किया था।

अदालत के मुताबिक, सबूतों से यह भी संकेत मिलता है कि आरोपी ने अलग-अलग नामों का इस्तेमाल किया और गिरफ्तारी से पहले कई जगहों पर आता-जाता रहा। आखिरकार तकनीकी निगरानी की मदद से उसे गिरफ्तार किया गया।

हाईकोर्ट ने क्यों खारिज की जमानत याचिका?

गुजरात हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीर आर्थिक और सामाजिक अपराध बताते हुए कहा कि व्हाइट-कॉलर अपराध सामान्य अपराधों से अलग श्रेणी के होते हैं। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे मामलों को देखने और उन पर विचार करने का तरीका भी अलग होना चाहिए।

अदालत ने यह भी कहा कि इस मामले में आरोपी को जमानत मिलने पर उसकी आजादी का गलत इस्तेमाल होने, अभियोजन पक्ष के सबूतों से छेड़छाड़ किए जाने और उसके फरार होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने अंकित की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी।