गुजरात का छोटा उदयपुर एक आदिवासी ज़िला है। यहां के तुरखेड़ा गांव में बसकारिया फलिया की सड़क असल में खत्म नहीं होती, बल्कि गायब हो जाती है। मेन रोड से ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी की ओर मुड़ने के लगभग दो किलोमीटर बाद गांव है। पहाड़ियों में जितना अंदर जाते हैं, गाड़ियां कम होती जाती हैं और मोटरसाइकिल भी इस रास्ते पर नहीं चल सकतीं। 32 साल के किशन भील के घर सिर्फ़ पैदल ही पहुंचा जा सकता है।

रास्ते में हुई थी गर्भवती कविता की मौत

इसी पहाड़ी रास्ते पर 1 अक्टूबर 2024 को सुबह होने से पहले गांव वालों ने किशन की गर्भवती पत्नी कविता को लेबर पेन होने के बाद बांस के डंडों से बंधे एक कामचलाऊ कपड़े के स्ट्रेचर पर ले जाया था। सबसे पास की जगह जहां 108 एम्बुलेंस पहुंच सकती थी, वो लगभग पांच किलोमीटर दूर थी। कविता की मौत उससे पहले ही हो गई, लेकिन इससे पहले वह एक बच्ची को दुनिया में ले आई।

एक साल बाद 16 सितंबर 2025 को 36 साल की गर्भवती औरत वंशी नायक को भी इसी तरह कपड़े के स्ट्रेचर पर पांच किलोमीटर तक एम्बुलेंस तक ले जाया गया। इसके बाद उन्हें लोकल हॉस्पिटल और फिर वडोदरा SSG हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। पहाड़ी रास्ते के एक तरफ टूटी-फूटी बजरी की ढलानें पहाड़ी के किनारे से चिपकी हुई हैं। दूसरी तरफ एक खड़ी घाटी है, जो मिट्टी के घरों और अलग-थलग आदिवासी बस्तियों से भरी हुई है। वहां कोई रेलिंग नहीं है, कोई रिटेनिंग वॉल नहीं है, कोई ड्रेनेज चैनल नहीं है, कोई साइनेज नहीं है, सिर्फ़ धूल भरी सड़क पर टायर के निशान ही तुरखेड़ा के अंदरूनी फालिया (घरों का झुंड) और बाहरी दुनिया के बीच के नाज़ुक कनेक्शन को दिखाते हैं।

मानसून में और ख़राब हो जाती है सड़क

गर्मियों में रास्ता ऊबड़-खाबड़ और पथरीला होता है। लेकिन गांव वालों का कहना है कि असली डर मानसून के साथ आता है। अब से कुछ ही हफ़्तों में बारिश का पानी रास्ते को कीचड़ की फिसलन भरी धारा में बदल देगा, जहां दोपहिया वाहन भी बीच में ही छोड़ दिए जाएंगे। सबसे पास की मेन रोड तक और आगे कावंत टाउन तक छह किलोमीटर का सफर भी रात में या मेडिकल इमरजेंसी के दौरान पक्का नहीं होता।

कविता की दुखद मौत से पूरे गुजरात में गुस्सा फैल गया और गुजरात हाई कोर्ट ने द इंडियन एक्सप्रेस की उस रिपोर्ट पर खुद से संज्ञान लिया जिसमें उनकी मौत की जानकारी दी गई थी। इसके तुरंत बाद राज्य सरकार ने तुरखेड़ा की छोटी बस्तियों को जोड़ने वाली आठ किलोमीटर लंबी तारकोल सड़क के तुरंत बनाने की घोषणा की, जिसकी अनुमानित लागत 13.5 करोड़ रुपये है। रोड्स एंड बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट ने इस प्रोजेक्ट को मंज़ूरी दे दी, जिसमें पहाड़ी इलाके में पक्की सड़कें और सुरक्षा दीवारें बनाने का वादा किया गया था। हालांकि, इसे राज्य के वन विभाग से मंज़ूरी का इंतज़ार है।

किशन के घर में कौन कौन?

अब किशन के बांस और मिट्टी के घर के अंदर उनकी बच्ची प्रिया, वीरल, अविनाश और रिया हैं। बच्चों को अपनी मां की बहुत कम याद है। किशन कहते हैं, “मैंने अपने माता-पिता और बहन की मदद से किसी तरह ये दो साल गुज़ारे हैं। लेकिन हमारी ज़िंदगी की सच्चाई यह है कि एम्बुलेंस अभी भी अंदर के फलियों में नहीं जा सकतीं।”

किशन ने आगे अपनी पत्नी को याद करते हुए कहा, “कविता को रात में लेबर पेन हुआ। अगर दिन होता, तो हम जा सकते थे। बदकिस्मती से उस रात रमेश और उसका पिकअप टेम्पो भी नहीं था। उसे उस रास्ते पर मोटरसाइकिल पर ले जाना नामुमकिन था। पड़ोसी हमेशा की तरह इमरजेंसी में इकट्ठा हो गए। हमने बांस के डंडों पर कपड़ा बाँधा और उसे ऊबड़-खाबड़ पहाड़ियों के पार एम्बुलेंस पॉइंट की ओर ले गए। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि वह रास्ते में मर जाएगी। मुश्किल से एक किलोमीटर चलने पर उसने एक बच्ची को जन्म दिया और मर गई। इससे मैं सुन्न हो गया।”

गांव में सिर्फ एक टेम्पो

रमेश भील तुर्कखेड़ा के अकेले ऐसे रहने वाले हैं जिनके पास टेम्पो है और जब वह काम पर जाते हैं तो लोगों को शहर ले जाते हैं। लेकिन मॉनसून में वह सफ़र भी रिस्की होता है। लगभग दो साल बाद भी सड़क नहीं बनी है और गांव वालों के लिए बिना सड़क के एक और मॉनसून किसी बड़ी मुसीबत की उल्टी गिनती जैसा लगता है। वंशी नायक की मौत के बाद डर और बढ़ गया है।

जयंती भील की पत्नी वसंती गांव की सरपंच हैं। उन्होंने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि छोटा उदयपुर जिलाधिकारी को कई मेमोरेंडम देने के बावजूद, प्रोजेक्ट को प्राथमिकता नहीं दी गई है। उन्होंने कहा, “हमें बताया गया है कि वन विभाग ने प्रोजेक्ट के लिए परमिशन नहीं दी है लेकिन उन्हें को भी सड़क की ज़रूरत है। जब तक सड़क नहीं बन जाती, कई औरतों का हाल कविता और वंशी जैसा ही होगा।”

जयंती कहती हैं कि तुरखेड़ा के फलियों में कोई स्कूल नहीं है। उन्होंने कहा, “सबसे पास का प्राइमरी स्कूल पहाड़ियों के पार लगभग 10 किलोमीटर दूर है, जिससे परिवारों को या तो बच्चों को कावंत के रेजिडेंशियल हॉस्टल स्कूलों में भेजना पड़ता है या उनकी पढ़ाई पूरी तरह छोड़नी पड़ती है। सड़क प्रोजेक्ट में तेज़ी लाने की ज़रूरत है। हमें हैरानी है कि गुजरात हाई कोर्ट के मामले का खुद संज्ञान लेने के बाद भी यह नहीं किया गया है। हमने लगातार दो सालों में दो औरतों को मरते देखा है।”

गुजरात हाई कोर्ट ने लिया था स्वतः संज्ञान

गांव वालों के बीच कविता की मौत के बाद हुई कानूनी कार्रवाई भी गांव की याद का हिस्सा बन गई है। भले ही ज़्यादातर लोग उन्हें पूरी तरह से न समझते हों। गांव वाले गुजरात हाई कोर्ट के स्वतः संज्ञान लेने का ज़िक्र करते हैं, जिससे कुछ समय के लिए उम्मीद जगी थी कि लंबे समय से इंतज़ार की जा रही सड़क आखिरकार हकीकत बन जाएगी। एक बूढ़े गांव वाले का कहना है, “हम जानते हैं कि केस इसलिए आगे बढ़ा क्योंकि कोर्ट ने हैरानी जताई थी और सड़क को जल्द से जल्द बनाने का आदेश दिया था। लेकिन प्रशासन ने कोर्ट के आदेश पर कोई अमल किए बिना हमें एक और मॉनसून के दरवाज़े पर ला खड़ा किया है।”

किशन इस साल वीरल का एडमिशन कवंत के एक रेजिडेंशियल स्कूल में कराने की प्लानिंग कर रहे हैं। वह कहते हैं, “अपनी पत्नी को खोने के बाद मैं बस यही उम्मीद कर सकता हूं कि किसी और परिवार और बच्चों को यह सब न सहना पड़े। कभी-कभी मुझे लगता है कि अगर मेरे बच्चे बड़े होते तो उन्हें अब जितना दर्द हो रहा है, उससे ज़्यादा होता, क्योंकि उन्हें अपनी मां की कोई याद नहीं है कि वे वह दर्द महसूस कर सकें जो मुझे हो रहा है। मैं इस बात पर ध्यान दे रहा हूं कि समय आने पर उन्हें स्कूल भेजा जाए।”

किशन एक किसान हैं और कहते हैं कि उन्होंने अभी तक आदिवासी रीति-रिवाजों की वजह से दूसरी शादी करने के बारे में नहीं सोचा है। ज़िले के R&B डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि कावंत में अलग-अलग दूर-दराज़ के आदिवासी बस्तियों को जोड़ने वाली सात ग्रामीण सड़कें बनाने का एक मिला-जुला प्रस्ताव अभी फ़ाइनल फ़ॉरेस्ट और रेवेन्यू मंज़ूरी का इंतज़ार कर रहा है। प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक, प्रस्तावित सड़कें मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के ट्राइबल ग्रांट हेड के तहत मौजूद ग्रांट से बनाई जाएंगी।

वन विभाग से नहीं मिली मंजूरी

एक अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “सभी सात रोड अलाइनमेंट जंगल की ज़मीन से होकर गुज़रते हैं, जिसके लिए फॉरेस्ट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट दोनों को मिलाकर एक मल्टी-स्टेज अप्रूवल प्रोसेस की ज़रूरत होती है। कुल मिलाकर, इन प्रोजेक्ट्स के लिए 15 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत है। इस प्रोसेस के तहत राज्य सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट को पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए उतनी ही ज़मीन पहचाननी और अलॉट करनी होगी। R&B डिपार्टमेंट ने पहले ही अपनी रिक्वेस्ट जमा कर दी है, और प्रपोज़ल अभी राज्य सरकार के लेवल पर फ़ाइनल अप्रूवल के लिए पेंडिंग है।”

अधिकारियों ने बताया कि वन विभाग ने केंद्र के परिवेश पोर्टल (फॉरेस्ट और एनवायर्नमेंटल अप्रूवल के लिए इस्तेमाल होने वाला ऑनलाइन सिस्टम) के ज़रिए भी एक साथ अप्लाई किया है। एक अधिकारी ने कहा कि क्योंकि कुल ज़मीन की ज़रूरत 15 हेक्टेयर से ज़्यादा है, इसलिए प्रपोज़ल को ऊंचे वन अधिकारियों से अप्रूवल के लिए राज्य लेवल से आगे बढ़ा दिया गया है। वन विभाग ने अपना काम पूरा कर लिया है और प्रपोज़ल को अप्रूवल के लिए भेज दिया है। एक बार जब हमें इन-प्रिंसिपल अप्रूवल मिल जाएगा, तो ज़रूरी चार्ज का पेमेंट किया जाएगा और काम शुरू करने की परमिशन दी जाएगी।”

इस प्रक्रिया में रेवेन्यू डिपार्टमेंट को जंत्री रेट्स (ज़मीन की सरकारी वैल्यूएशन) के आधार पर पेमेंट करना भी शामिल है। इसके अलावा वन विभाग को अलग से कम्पेनसेटरी चार्ज भी देना होता है। अधिकारी ने बताया कि तुरखेड़ा के 8 किलोमीटर के हिस्से में से करीब दो किलोमीटर फालिया पिछले साल की शुरुआत में बनाए गए थे।

अधिकारी ने कहा, “जब हंडालबाड़ी फलिया सड़क बनाने का काम शुरू हुआ तो धूल भरे रास्ते को चौड़ा किया गया था। हालांकि 4 मीटर चौड़ा धूल भरा रास्ता मानसून में एक चुनौती होगी। बनने पर सड़क 3.75 मीटर चौड़ी होगी।”

कई गांव मेन रोड से जुड़ने का कर रहे इंतजार

दूसरे गांव, जो मेन रोड से जुड़ने के लिए सड़क बनाने की मंज़ूरी का इंतज़ार कर रहे हैं, उनमें तुरखेड़ा के कोटबी सावदा फलिया से 4.5 किमी का हिस्सा है। यहां प्राइमरी स्कूल है। वहीं हफेश्वर महुदीबाड़ी फलिया से 4.9 किमी की सड़क के साथ-साथ अंबा डूंगर इलाके में दो सड़कें (मनुकला फलिया और माथामहुड़ा फलिया) भी शामिल हैं।

अधिकारी ने कहा कि इलाके के पहाड़ी होने की वजह से लागत में बढ़ोतरी हुई है, खासकर इसलिए क्योंकि सामान ले जाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ियों की कैपेसिटी मुश्किल इलाके की वजह से सिर्फ़ आधा कच्चा माल ही ले जा सकती है। अधिकारी ने कहा, “हमने जो छोटे-छोटे हिस्से बनाए, उनके दौरान हमें एहसास हुआ कि 28 टन कच्चा माल ले जाने की कैपेसिटी वाली गाड़ी सिर्फ़ 14 टन ही ले जा पा रही थी।”

गुजरात में मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट अभी भी अधिक

राज्यसभा में एक बिना सवाल के जवाब में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बताया था कि मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो (MMR) में कमी लाने में हुई प्रगति के मामले में गुजरात देश में पांचवें नंबर पर है। मंत्रालय के डेटा के अनुसार, 2016-18 में हर 1 लाख जीवित जन्मों पर 75 माओं की मौत हो जाती है। हालांकि गुजरात में 2020-22 में ये आंकड़ा 55 हो गया। जबकि भारत का MMR 88 है।

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