Gujarat Floods News: गुजरात (Gujarat) के कई इलाके इन दिनों भीषण बाढ़ और बारिश (Heavy Rains & Floods) की चपेट में हैं। सेना और एनडीएआरफ (NDRF) की टीमें लोगों को बचाने में जी जान से जुटी हुई हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर रेस्क्यू का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसकी हर ओर तारीफ हो रही है। वीडियो में एक गुजरात पुलिस का कॉन्स्टेबल (Gujarat Police Constable) बाढ़ में फंसी दो बच्चियों को अपने कंधे में बिठाकर सुरक्षित स्थान पर ले जा रहा है। बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मी करीब डेढ़ किलोमीटर तक बच्चियों को ऐसे ही कंधे पर बिठाकर पानी से बाहर निकालता है। इस घटना के वीडियो को गुजरात के सीएम विजय रुपाणी ने भी ट्वीट किया है।

A man in uniform on duty…!!

Police constable Shri Pruthvirajsinh Jadeja is one of the many examples of Hard work , Determination and Dedication of Government official, executing duties in the adverse situation.

Do appreciate their commitment… pic.twitter.com/ksGIe0xDFk

— Vijay Rupani (@vijayrupanibjp) August 10, 2019