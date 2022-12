Gujarat Assembly Election Axis Exit Poll 2022: गुजरात में BJP को जबरदस्त जीत मिलने के आसार, एग्जिट पोल में क्या है कांग्रेस और आप का हाल

Gujarat Assembly Election Exit Poll 2022, Opinion Poll Result 2022: गुजरात की 182 विधानसभा सीटों के लिए 1 और 5 दिसंबर को मतदान हुए थे। वहीं इसके नतीजे 8 दिसंबर को जारी होंगे। इस चुनाव में भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच टक्कर मानी जा रही है।

Gujarat Assembly Election 2022: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। (फोटो सोर्स: ANI)

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram