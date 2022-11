Gujarat Election 2022: AAP, कांग्रेस पर PM मोदी का निशाना, बोले- वोटबैंक के भूखों ने उठाया सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल, इनसे गुजरात को बचाना है

PM Modi Attack on Opposition: पीएम मोदी ने कहा,“गुजरात लंबे समय से आतंकवाद का निशाना रहा है। सूरत और अहमदाबाद में हुए विस्फोटों में गुजरात के लोगों की जान गई। उस समय केंद्र में कांग्रेस सत्ता में थी।”

PM Modi in Kheda: खेड़ा रैली में पीएम मोदी ने साधा आप और कांग्रेस पर निशाना (Photo-Twitter/@BJP4Gujarat)

Gujarat Election 2022: गुजरात (Gujarat) के खेड़ा (Kheda) में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने कहा, “गुजरात लंबे समय से आतंकवाद का निशाना रहा है। सूरत (Surat) और अहमदाबाद (Ahmadabad) में हुए विस्फोटों (Blast) में गुजरात के लोगों की जान गई। उस समय केंद्र में कांग्रेस सत्ता में थी। हमने उनसे आतंकवाद को निशाना बनाने को कहा लेकिन उन्होंने इसके बजाय मुझे निशाना बनाया। उस दौर में आतंकवाद देश में चरम पर था।”

