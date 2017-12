गुजरात चुनाव नतीजे 2017: बीजेपी की जीत पर शेखर सुमन ने किया ट्वीट, पीएम मोदी को सराहा और मणिशंकर अय्यर पर साधा निशाना

गुजरात में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) दोबारा सरकार बनाती दिख रही है। मतगणना के रुझानों में भाजपा 182 में से 110 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। निर्वाचन आयोग के अधिकारियों का कहना है कि कांग्रेस 70 सीटें जीत सकती हैं। भाजपा ने 2012 के विधानसभा चुनाव में 115 सीटें और कांग्रेस ने 61 सीटें जीती थीं। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार बननी तय है। हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों पर बीजेपी 43 सीटें जीतती दिख रही है। वहीं कांग्रेस को सिर्फ 20-21 सीटों पर ही बढ़त मिलने के आसार हैं। बीजेपी की इस जीत पर बॉलीवुड एक्टर शेखर सुमन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। शेखर सुमन ने मषिशंकर अय्यर पर भी निशाना साधा है। कभी कांग्रेस के टिकट पर बिहार के पटना साहिब से लोकसभा चुनाव लड़ने वाले शेखर सुमन ने ट्वीट कर लिखा है कि पूरी पार्टी को डुबाने के लिए सिर्फ एक मणिशंकर अय्यर ही काफी है।

आपको बता दें कि मणिशंकर अय्यर ने चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नीच शब्द का प्रयोग किया था। अय्यर की इस हरकत के चलते उन्हें कांग्रेस ने पार्टी से निलंबित भी कर दिया। हालांकि जानकार मानते थए कि अय्यर का ये बयान गुजरात में कांग्रेस पर भारी पड़ सकता है। शेखर सुमन ने उसी बात की तरफ इशारा करते हुए अय्यर की चुटकी ली है।

शेखर सुमन ने गुजरात और हिमाचल में बीजेपी की जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पीएम मोदी एक महान नेता हैं, महान वक्ता हैं महान विजेता हैं..जब तक विपक्ष उनके टक्कर का कोई शख्स सामने नहीं लाता तब तक मोदी अपराजेय हैं।

Modi is a gr8 leader, a gr8 motivator, a gr8 speaker,gr8 theatre..almost a predator..

Unless the opposition creates smone of equal calibre, Modi is invincible!

— Shekhar Suman (@shekharsuman7) December 18, 2017