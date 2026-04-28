Go to Live Updates

Gujarat Municipal Corporation LIVE Updates: गुजरात के स्थानीय निकाय चुनावों के परिणाम आज घोषित किए जाएंगे। गुजरात का यह चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यह ‘सेमीफाइनल’ के तौर पर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि गुजरात निकाय चुनावों के परिणाम राज्य के मतदाताओं के रुझानों को दर्शाएंगे।

राज्य में एक दिन पहले हुए स्थानीय निकाय चुनावों में 15 नगर निगमों, 84 नगरपालिकाओं, 34 जिला पंचायतों और 260 तालुका पंचायतों में वोट डाले गए। निर्वाचन आयोग के अनुसार, 15 नगर निगमों में 55.1 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया, जबकि नगरपालिकाओं, जिला पंचायतों और तालुका पंचायतों में क्रमशः 65.53 प्रतिशत, 66.64 प्रतिशत और 67.26 प्रतिशत मतदान हुआ।

Live Updates
10:28 (IST) 28 Apr 2026

कहां हुआ था कितना मतदान?

निर्वाचन आयोग के अनुसार, शहरी निकायों में कच्छ जिले के नवनिर्मित गांधीधाम नगर निगम में सबसे कम 46.03 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया, जबकि वलसाड जिले के वापी में सबसे अधिक 72.29 प्रतिशत मतदान हुआ। अहमदाबाद नगर निगम में मतदान प्रतिशत 51.81 रहा। ग्रामीण निकायों में आदिवासी बहुल नर्मदा जिले में सर्वाधिक 84.49 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया, जबकि पोरबंदर जिला पंचायत में सबसे कम 50.80 प्रतिशत मतदान हुआ।

10:28 (IST) 28 Apr 2026

Gujarat Municipal Corporation Result LIVE : दोपहर तक आने लगेंगे चुनाव परिणाम

10:26 (IST) 28 Apr 2026

वडोदरा में मतगणना की तैयारी पूरी

देखिए गुजरात के वडोदरा में वोट काउंटिंग सेंटर का दृश्य

https://twitter.com/ANI/status/2048973493883281686

10:22 (IST) 28 Apr 2026

Gujarat Municipal Corporation LIVE Updates: आज घोषित किया जाएगा गुजरात का परिणाम

गुजरात के निकाय चुनावों के परिणाम आज घोषित किए जाएंगे। माना जा रहा है कि दोपहर दो बजे तक यह तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन चुनाव में भारी पड़ रहा है।