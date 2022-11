Gujarat Election 2022: यह चुनाव विधायक और सरकार बनाने का नहीं है, यह चुनाव अगले 25 सालों के लिए गुजरात का भविष्य तय करेगा, पालनपुर चुनावी रैली में बोले पीएम मोदी

Gujarat Election 2022: प्रधानमंत्री ने कहा कि यह चुनाव अगले 25 सालों के लिए गुजरात का भविष्य तय करेगा।

Gujarat Election 2022: गुजरात में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी। (फोटो सोर्स: ANI)

