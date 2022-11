Gujarat Assembly Election 2022: सेहत, पढ़ाई और नौकरी में दोहराया हमारा संकल्प, गुजरात चुनाव में बीजेपी के घोषणापत्र पर कांग्रेस और AAP का आरोप

Gujarat Polls: भाजपा के घोषणापत्र का शीर्षक ‘अग्रेसर गुजरात संकल्प पत्र 2022’ है, जिसमें लड़कियों को किंडरगार्टन से पोस्ट-ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा देने का संकल्प लिया गया है।

गुजरात चुनाव के लिए भाजपा का संकल्प पत्र (photo source- twitter/ @BJP4India)

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram