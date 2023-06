दलित बच्चे ने टेनिस बॉल से खेला, ऊंची जात के दबंगों ने पिता का अंगूठा काट दिया

गुजरात में दलित पर हमला (सांकेतिक)

गुजरात में एक दलित युवक का अंगूठा काटने का मामला सामने आया है। बताया गया है कि इस युवक का बच्चा पार्क में टेनिस बॉल से खेल रहा था, वहां पर कुछ दूसरे बच्चे भी क्रिकेट खेल रहे थे। अब बच्चा क्योंकि दलित जाति का रहा, ऐसे में पार्क में मौजूद दूसरे लोगों ने आपत्ति कर दी। उस समय तो मामला शांत पड़ गया, लेकिन शाम तक उस बच्चे के पिता के घर ऊंची जात के दबंग आए और उन्होंने तलवार से उस पर हमला कर दिया। हमले में बच्चे के पिता का अंगूठा कट गया। क्यों किया गया ये हमला? पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 6 के नाम FIR में लिखे गए हैं। केस की बात करें तो रविवार को कीर्तिभाई दहरायाभाई का बेटा ग्राउंड में बॉल से खेल रहा था। तब ग्राउंड पर ही मौजूद कुलदीप सिंह नाराज हो गया और उसने बच्चे को डाट दिया। उस डाट से बच्चे का भाई धीरज नाराज हो गया और उसने हस्तक्षेप किया। तब मैच खत्म होने के बाद धीरज और बच्चे के पिता कीर्ति को धमकी दी गई। पुलिस ने क्या एक्शन लिया? अब उस समय तो मामला शांत पड़ गया, लेकिन फिर रविवार शाम को साढ़े छह बजे धीरज कुमार को पता चला कि उनके भाई कीर्ति पर हमला कर दिया गया है। धीरज ने बताया कि कुछ राजपूत युवा आए और उसके भाई पर तलवार से हमला किया। उस हमले में कीर्ति का अगूंठा काट दिया गया। अभी के लिए पीड़ित को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, सर्जरी की जाएगी और पांच से छह दिन बाद डिसचार्ज किया जाएगा। आरोपियों पर आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 323, 506, 294 (b) के तहत केस दर्ज किया गया है। कई और धाराएं भी इन पर लगाई गई हैं। अभी तक दो आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है।

