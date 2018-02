गुजरात: रिश्वत नहीं दी तो लात-घूंसों से पीटा, वायरल हो रहा पुलिसवालों का वीडियो

गुजरात पुलिस की बर्बरता का एक वीडियो कथित तौर पर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। वीडियो एक ढाबे का है, जिसमें पुलिसवाले ढाबे में काम करने वाले दो युवकों को बुरी तरह पीटते हुए दिखाई पड़ते हैं। रिपब्लिक टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक घटना को गुरुवार (1 फरवरी) की आधी रात के वक्त अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि ढाबा बंद हो चुका था, लेकिन पुलिस वाले खाने के लिए अड़ गए। पुलिस वालों पर आरोप है कि उन्होंने ढाबे में काम करने वाले 19 वर्षीय युवक से 10 हजार रुपये की मांग भी रखी और उसके साथ उसके भाई को भी पीटा। वीडियो में दो युवकों पर लात-घूसे चलते हुए दिखाई देते हैं। युवक उठक-बैठक लगाते भी दिखते हैं। पुलिस की करतूत का पूरा वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस महकमे की किरकिरी हो रही है। आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और मामले की जांच चल रही है।

खबर लिखे जाने तक आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पीड़तों के बयान ले लिए हैं और सीसीटीवी फुटेज की प्रमाणिकता की जांच हो रही है। वीडियो में कुछ लोग दो युवकों पीटते हुए दिखाई देते हैं। वीडियो देखने पर पता चलता है कि ढाबे के बाहर कुर्सियां पड़ी हैं। वीडियो में आरोपी पुलिस वाले और पिट रहे युवक ही दिखाई पड़ते हैं। वीडियो किस जगह का है, फिलहाल इस बारे में जानकारी हाथ नहीं लग पाई है। लेकिन जिस बर्बरता से पुलिस युवकों पीटती हुई दिखती है, वह चौंकाने वाला है। सोशल मीडिया पर गुजारत पुलिस की भारी निंदा हो रही हैं। बता दें कि गुजरात में राज्य सरकार चुस्त दुरुस्त प्रशासन के लाख दावे करती है, ऐसे में यह वीडियो प्रशासन को भी हैरानी में डालने वाला है। वीडियो में दिखता है कि कैसे पुलिसवाले दोनों युवकों को जबरन पीट रहे हैं।

The video shows cops thrashing a 19-year-old, allegedly for not serving food on time https://t.co/EmMBrbKcpx

— Republic (@republic) February 2, 2018