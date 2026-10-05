गुजरात में 3.75 करोड़ रुपये के सोने की लूट के मामले में पुलिस ने कुछ ही घंटों में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान अहमदाबाद ग्रामीण पुलिस के एक इंस्पेक्टर ने भागने की कोशिश कर रही कार को रोकने के लिए अपनी जान की परवाह तक नहीं की। आरोपी ने कार की रफ्तार बढ़ा दी, जिससे इंस्पेक्टर करीब 500 मीटर तक सड़क पर घसीटते चले गए। इसके बावजूद उन्होंने कार का दरवाजा खोलकर अंदर पहुंचने और हैंडब्रेक खींचकर वाहन रोकने में कामयाबी हासिल की।

यह घटना शनिवार को अहमदाबाद के पास वीरमगाम में हुई। पुलिस के मुताबिक, लूट की वारदात नडियाद रेलवे स्टेशन पर हुई थी। इसके कुछ ही घंटों के भीतर अहमदाबाद ग्रामीण पुलिस और राजकीय रेलवे पुलिस (GRP) ने संयुक्त अभियान चलाकर चारों आरोपियों को पकड़ लिया और 2.9 किलोग्राम सोने के आभूषण बरामद कर लिए।

नडियाद रेलवे स्टेशन पर 3.75 करोड़ के सोने की लूट

लूट की घटना 3 अक्टूबर को शाम करीब 5 बजे हुई। भारत करसन चौधरी हावड़ा-अहमदाबाद सुपरफास्ट एक्सप्रेस से नडियाद रेलवे स्टेशन पर उतरे थे। इसी दौरान एक चोर ने अचानक उनका हरे रंग का बैग छीन लिया। बैग में 2.9 किलोग्राम सोने के आभूषण थे, जिनकी कीमत करीब 3.75 करोड़ रुपये बताई गई।

चौधरी ने चोर का पीछा किया, लेकिन वह स्टेशन के बाहर खड़ी एक कार में बैठकर फरार हो गया। हालांकि, कार के वहां से निकलने से पहले चौधरी ने उसकी तस्वीर खींच ली। कार टाटा टियागो थी। उन्होंने तुरंत यह तस्वीर GRP को सौंप दी।

शाम करीब 7:30 बजे GRP ने गुजरात पुलिस के स्टेट कंट्रोल रूम को इसकी जानकारी दी। इसके बाद कार और आरोपियों की जानकारी अहमदाबाद ग्रामीण पुलिस तक पहुंचाई गई।

दूसरी कार से भी भाग रहे थे आरोपी

पुलिस की विशेषज्ञ टीमों ने टाटा टियागो के रजिस्टर्ड मालिक का पता लगाया, जो बनासकांठा जिले का रहने वाला था। इसके बाद खुफिया जानकारी और स्थानीय सूत्रों की मदद से पुलिस को पता चला कि टियागो ग्रामीण अहमदाबाद की ओर बढ़ रही है। उसके पीछे एक बिना नंबर की मारुति बलेनो भी चल रही थी।

पुलिस ने सचाना और वीरमगाम की ओर जाने वाले संभावित रास्तों पर निगरानी बढ़ा दी। अहमदाबाद ग्रामीण पुलिस की लोकल क्राइम ब्रांच (LCB) और वीरमगाम टाउन पुलिस ने इन रास्तों पर चेकपॉइंट बनाए।

ट्रकों से बनाया रास्ता बंद करने का जाल

वीरमगाम टाउन के पास पुलिस ने भारी ट्रकों और स्थानीय वाहनों की मदद से अचानक सड़क रोक दी। LCB के हिमांशु और वीरमगाम टाउन पुलिस अधिकारी सिद्धराज की टीम ने बलेनो को रोक लिया। कार में सवार एक व्यक्ति को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया।

हालांकि, जिस टाटा टियागो में सोना था, वह पुलिस की नाकाबंदी से निकल गई। पूछताछ में पकड़े गए आरोपी ने बताया कि उसके तीन साथी टाटा टियागो में सोना लेकर वीरमगाम टाउन पार कर चुके हैं। इसके बाद पुलिस ने आरोपी का मोबाइल फोन अपने कब्जे में ले लिया।

ऐसे फंसे लुटेरे, लाइव लोकेशन ने खोला राज

पुलिस ने आरोपी के फोन से टाटा टियागो में मौजूद उसके साथियों को मैसेज किया। उन्हें बताया गया कि वह रास्ता भटक गया है और मुलाकात के लिए जगह तय करने के लिए उनकी मदद चाहिए। लुटेरों को जरा भी शक नहीं हुआ कि वे पुलिस से बात कर रहे हैं।

उन्होंने मिलने की जगह तय करने के लिए अपना व्हाट्सऐप लाइव लोकेशन पुलिस को भेज दिया। इससे पुलिस को उनकी वास्तविक लोकेशन का पता चल गया। इसके बाद पुलिस टीमों ने उस जगह पहुंचकर सड़क पर घेराबंदी कर दी।

पुलिस की गाड़ी में टक्कर मारकर भागने की कोशिश

जब टाटा टियागो वहां पहुंची तो पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की। लेकिन चालक ने गाड़ी रोकने के बजाय रफ्तार बढ़ा दी और इंस्पेक्टर एसए गढ़वी की पुलिस गाड़ी में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के कारण इंस्पेक्टर की तरफ का दरवाजा जाम हो गया।

पुलिसकर्मी जब दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे, तभी चालक ने कार को पीछे करके वहां से भागने की कोशिश की। इंस्पेक्टर गढ़वी तुरंत कार की ओर दौड़े और उसके दरवाजे को पकड़ लिया। चालक ने रफ्तार बढ़ा दी और इंस्पेक्टर करीब 500 मीटर तक सड़क पर घसीटते चले गए। इसके बावजूद उन्होंने कार को नहीं छोड़ा।

गढ़वी ने किसी तरह कार का दरवाजा खोला, अंदर पहुंचकर स्टीयरिंग पर नियंत्रण किया और हैंडब्रेक खींच दिया। इससे कार रुक गई और पुलिस ने तीन आरोपियों को दबोच लिया। पुलिस के मुताबिक, एक आरोपी मौके से निकलकर पास के खेतों में भाग गया था। पुलिस टीमों ने इलाके की घेराबंदी कर व्यवस्थित तलाशी अभियान चलाया और उसे भी पकड़ लिया।

सीट कवर के नीचे छिपा था करोड़ों का सोना

चारों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने दोनों वाहनों की तलाशी ली। इस दौरान 2.9 किलोग्राम सोने के आभूषण बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक, सोना बलेनो की सीटों के कवर के नीचे छिपाया गया था। पुलिस ने टाटा टियागो और मारुति बलेनो दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है। चारों आरोपियों को नडियाद GRP के हवाले कर दिया गया, जहां उनके खिलाफ लूट का मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया।

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