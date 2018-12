गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने हाल ही में कुछ ऐसा किया जिसकी सोशल मीडिया पर हर कई लोग तारीफ कर रहे हैं। दरअसल शुक्रवार रात सीएम विजय रूपाणी अहमदाबाद जा रहे थे। अहमदाबाद जाते वक्त गांधीनगर के रायसेन के पास उन्होंने देखा की रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो गया है। ये देख उन्होंने बिना जरा भी वक्त गवाए उन्होंने अपने सारे काम मौके पर ही टाल दिए और खुद गाड़ी से उतरकर मदद करने लगे। इसके साथ ही उन्होंने अपने दस्ते से प्रशासन को मदद करने के लिए बुलावाया और तुरंत ही घायलों को अस्पताल रवाना करवाया। सीएम विजय रूपाणी खुद प्रशासन को आदेश देते रहे और किसी भी तरह की लापरवाही न हो इसलिए मौका-ए- वारदात पर मौजूद रहे। जानकारी के मुताबिक इस हादसे में किसी की मौत नहीं हुई है। जबकि घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है।

Gujarat CM Shri vijayrupanibjp, while on his way to Ahmedabad this evening, displayed an act of humanity by stopping his convoy and directing authorities to render all support when he spotted an accident at Raisan near Gandhinagar pic.twitter.com/JX6rtWBOs1

— Office of Vijay Rupani (@CMO_Gujarat) December 28, 2018