गुजरात के भरूच ज़िले के एक गांव के हजारों लोगों की पीने के पानी की सप्लाई करीब चार दिनों तक कटी रही। पंचायत चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार की हार के बाद उनके पिता ने ये काम किया। बीजेपी उम्मीदवार के पिता पानी की सप्लाई को कंट्रोल करने वाली कमेटी के हेड हैं। ज़िला पुलिस ने शनिवार को खालिद मालेक और उनके बेटे शकील मालेक को गिरफ्तार किया। शकील मालेक एक लोकल बीजेपी नेता है और जंबूसर तालुका पंचायत चुनाव में कवि-2 (देहगाम) सीट से हार गए थे। बाद में दोनों को जमानत पर रिहा कर दिया गया।

चुनाव हारने पर बीजेपी उम्मीदवार के पिता ने काट दी पानी की लाइन

देहगाम गांव की आबादी करीब 10,000 है और पानी की सप्लाई 28 अप्रैल को काट दी गई थी। इसी दिन गुजरात में 26 अप्रैल को हुए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट निकाय चुनावों के नतीजे आए थे। शुक्रवार शाम को पुलिस के दखल के बाद सप्लाई ठीक कर दी गई। चुनावों में बीजेपी ने पूरे गुजरात में ज़्यादातर सेल्फ-गवर्निंग निकाय में जीत हासिल की और 22 सीटों वाली जंबूसर तालुका पंचायत में बीजेपी 14 सीटें जीतकर सत्ता में वापस आ गई। कांग्रेस ने 6 सीटें जीतीं, जबकि AAP और निर्दलीय ने एक-एक सीट जीती।

AAP ने दर्ज की थी जीत

शकील ने कवि-2 सीट से चुनाव लड़ा था, जहां कांग्रेस के तनवीर मालेक और AAP के सोहेल शेख उनके खिलाफ लड़ रहे थे। सभी देहगाम के रहने वाले थे। 28 अप्रैल को जब चुनाव के नतीजे आए, तो AAP उम्मीदवार सोहेल शेख 2,100 वोटों से जीते, जबकि शकील को 1098 और तनवीर को 1300 वोट मिले। हार के बाद शकील और उनके पिता कथित तौर पर गांव में तलवारें लहराते हुए घूमे और लोगों को धमकाया कि उन्हें पीने का पानी नहीं मिलेगा। इस घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। वीडियो वेरिफाई करने के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया।

NRI के पैसे से बना पाइपलाइन

पूर्व सरपंच और ग्राम पंचायत मेंबर इब्राहिम मालेक के मुताबिक गांव के लोग लगभग 30 साल पहले तक एक तालाब से पानी लेते थे। इसके बाद एक NRI ने इस्लाहुल मुस्लिमीन ट्रस्ट के ज़रिए पैसे दान किए और एक अंडरग्राउंड पानी की पाइपलाइन बिछाई गई, जो झानोर पंपिंग स्टेशन के ज़रिए गांव को नर्मदा नदी से जोड़ती है। इब्राहिम मालेक ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “पानी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर पहुंचाया जाता है, जहां से यह अलग-अलग घरों में जाता है। पानी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को चलाने के लिए एक प्रेसिडेंट की अगुवाई में पांच सदस्यों वाली देहगाम पानी कमेटी बनाई गई थी। पानी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के ऑपरेशन और मेंटेनेंस, और दो स्टाफ मेंबर्स की सैलरी के लिए, हर घर से मामूली फीस ली जाती है। अभी खालिद मालेक पानी कमेटी के प्रेसिडेंट हैं।”

गांव के सरपंच मोहसिन मालेक के मुताबिक 28 अप्रैल को पानी की सप्लाई बंद होने के बाद पानी कमेटी के दूसरे सदस्यों ने खालिद से सप्लाई फिर से शुरू करने की अपील की, लेकिन वह और उनका बेटा अपने फैसले पर अड़े रहे। उन चार दिनों में जब सप्लाई नहीं थी, तो लोगों ने पास के कुएं और बोरवेल से पानी लिया। एक गांव वाले ने कहा कि वे पिता-बेटे की जोड़ी से डरे हुए थे और उनसे भिड़ने या पुलिस में शिकायत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। दोनों के वीडियो वायरल होने और सोशल मीडिया पर कार्रवाई की मांग उठने के बाद पुलिस ने यह मामला उठाया।

बीजेपी ने क्या कहा?

जंबूसर तालुका बीजेपी अध्यक्ष कुलदीप सिंह यादव ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “घटना के बारे में जानने के बाद हम गांव पहुंचे और गांववालों (जिसमें पानी कमेटी के प्रेसिडेंट खालिद मालेक, उनके बेटे शकील मालेक और पुलिस अधिकारी शामिल थे) के साथ मीटिंग की और पानी की सप्लाई ठीक कर दी। हमने खालिद से कहा कि पानी गुजरात सरकार लोगों को मुफ्त में देती है, और किसी को भी गांववालों तक पानी की सप्लाई रोकने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। हमने अपनी पार्टी के बड़े नेताओं को शकील मालेक और उनके पिता द्वारा गांववालों को पीने के पानी की सप्लाई रोकने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बता दिया है। अब फैसला पार्टी को करना है।”

कवि पुलिस इंस्पेक्टर के एम चौधरी ने कहा, “हमने सबसे पहले खालिद मालेक को भरोसे में लेकर पानी की सप्लाई शुरू की और बाद में शनिवार को उन्हें और उनके बेटे शकील मालेक को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। वे अभी बेल पर बाहर हैं। हमें शक है कि लोकल बॉडी चुनाव में शकील की हार की वजह से पिता और बेटे दोनों ने गांव के घरों में पानी की सप्लाई रोकने का फैसला किया। हम गांववालों, सरपंच और दूसरे लोगों के बयान लेंगे ताकि पता चल सके कि पिता और बेटे दोनों को हाथों में तलवारें लेकर बाहर आने के लिए किस बात ने मजबूर किया।”

शकील मालेक पर BNS सेक्शन 223 (b) (एक सरकारी कर्मचारी के आदेश की अवज्ञा) के तहत मामला दर्ज किया गया। कवि-2 सीट से चुने गए AAP के सोहेल मालेक ने कहा, “शकील मालेक और उनके पिता खालिद मालेक चुनाव में अपनी हार पचा नहीं पाए और इसी वजह से उन्होंने पानी की सप्लाई रोक दी। गांव में पिछले 30 सालों से पानी बांटा जा रहा है, और एक भी दिन इसे रोका नहीं गया। ऐसा पहली बार हुआ था। पिछले तीन दिनों में लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा।”

पिता-पुत्र पर लड़ाई करने का आरोप

वहीं पूर्व सरपंच इब्राहिम मालेक ने भी कहा कि पीने के पानी की सप्लाई रुकना गांव के लिए एक ऐसी स्थिति थी जो पहले कभी नहीं हुई। उन्होंने कहा, “लोगों को पानी की दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके झगड़ालू स्वभाव के कारण वे उन तक (पिता-पुत्र की जोड़ी) नहीं पहुंचे। पानी की सप्लाई अब फिर से शुरू हो गई है। गांव के लोग गांव में पानी के बंटवारे के ऑपरेशन और मेंटेनेंस की देखरेख के लिए एक नई पानी कमेटी बनाने पर विचार कर रहे हैं।”

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