गुजरात में मंत्रालयों का बंटवारा: गृह मंत्रालय सीएम भूपेंद्र पटेल के पास, कन्नू भाई देसाई संभालेंगे सूबे का खजाना

Gujarat News Government: भूपेंद्र पटेल के शपथ लेने पर पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा, “गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर भूपेंद्र भाई पटेल जी को बहुत-बहुत बधाई।

गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल(फोटो सोर्स: PTI)।

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram