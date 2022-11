Gujarat assembly polls: इसुदान गढ़वी जाम खंभालिया से मैदान में, आप ने बनाया है सीएम उम्मीदवार

Khambhaliya Seat: साल 2007 से 2014 तक खंभालिया सीट बीजेपी के पास थी, जिसके बाद 2014 के उपचुनाव में कांग्रेस ने कब्जा जमा लिया। इस बार भी कांग्रेस ने विक्रम मैडम को इस सीट से उतारा है, जबकि बीजेपी प्रत्याशी मुलु बेरा हैं।

Isudan Gadhvi: आप नेता इसुदान गढवी (Twitter/@isudan_gadhvi)

