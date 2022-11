Gujarat Assembly Election 2022: चुनाव से पहले बीजेपी को झटका, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जय नारायण व्यास ने दिया इस्तीफा

Gujarat Election 2022: जयनारायण व्यास ने कहा कि मैं सिद्धपुर का कर्ज चुकाना चाहता हूं।

भाजपा नेता जय नारायण व्यास (Photo Source- ANI)

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram