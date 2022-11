Gujarat Elections: टिकट न मिलने से नाराज BJP विधायक केसरी सिंह सोलंकी AAP में शामिल, कभी जुआ खेलने के मामले में हुई थी सजा

Gujarat Assembly Elections: टिकट नहीं मिलने से नाराज मौजूदा विधायक केसरी सिंह सोलंकी (Kesarisinh Solanki) ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया।

Gujarat Assembly Elections: गुजरात आप के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने ओबीसी नेता केसरी सिंह सोलंकी का पार्टी में स्वागत किया। (फोटो: ट्विटर/@Gopal_Italia)

