Gujarat Assembly Election 2022: गुजरात चुनाव में नरेंद्र की जीत का रिकॉर्ड तोड़ें भूपेंद्र, सोमनाथ मंदिर में पूजा से पहले बोले पीएम मोदी, सौराष्ट्र की चार रैलियों में होंगे शामिल

Gujarat Assembly Election: गुजरात में दो चरणों में विधानसभा चुनाव होना है। वोटिंग 1 और 5 दिसंबर को होगी, वहीं नतीजे 8 दिसंबर 2022 को आएंगे।

सोमनाथ मंदिर में पीएम मोदी (Photo Source- ANI)

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram