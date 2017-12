गुजरात चुनाव: चुनाव विश्लेषक योगेंद्र यादव ने लगाया नतीजों का अनुमान, बीजेपी को दीं अधिकतम 86 सीटें

गुजरात विधानसभा चुनाव में कौन जीतेगा इसका अनुमान आम आदमी पार्टी के पूर्व सदस्य योगेंद्र यादव ने जाहिर किया। हाल ही योगेंद्र यादव ने अपने ट्विटर अपने से अनुमानित कुछ आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस की सीटों पर अपनी राय जाहिर की है। स्वराज इंडिया पार्टी के अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने दूसरे चरण की वोटिंग से एक दिन पहले ट्वीट करके अपना ऑपिनियन पोल जारी किया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस को 95 से 113 सीट आने का अनुमान बताया है। उनका यह भी मानना है कि यहां बीजेपी को बड़ी हार भी मिल सकती है। योगेंद्र यादव के आंकलन के मुताबिक 2017 के चुनावी नतीजे 2012 के अपोजिट हो सकते हैं और कांग्रेस 113 सीटें तक ला सकती हैं और बीजेपी 65 सीटें हासिल कर पाए। उन्होंने एक ओपीनियन पोल जारी कर बताया कि 2012 में 182 सदस्यों वाली गुजरात विधानसभा में बीजेपी ने 115 सीटों के साथ जीतकर नरेंद्र मोदी को सीएम बनाया था। इस दौरान कांग्रेस को महज 61 सीटें मिली थीं। वहीं अगर 2014 के आंकड़ों पर गौर करें तो 2014 में देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद गुजरात में पहले आनंदीबेन पटेल और फिर विजय रुपाणी ने भी जीत हासिल की।

Scenario 3: Can't be ruled out Even bigger defeat for the BJP pic.twitter.com/5VIvk8EiyV

आपको बता दें कि योगेंद्र यादव का यह आंकड़ा एबीपी और सीएसडीएस चैनल के ओपिनियन पोल पर आधारित है। योगेंद्र यादव के आंकलन के पहले सिनेरियो में कांग्रेस और बीजेपी दोनों को 43- 43 फीसदी वोट मिलने का अनुमान बताया। ऐसे में कांग्रेस को ग्रामीण क्षेत्र में 66, सेमी ग्रामीण क्षेत्र में 19 और 10 शहरी कुल 95 सीटें मिलने की संभावना बताई जा रही है, जबकि बीजेपी को ग्रामीण में 28, सेमी अर्बन क्षेत्र में 26 और शहरी समेत टोटल 83 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है।

जबकि सेकेंड सिनेरियो में यादव के ओपीनियन पोल के मुताबिक यहां 2 फीसदी वोट बीजेपी के खिलाफ होने का अनुमान है। ऐसे में कांग्रेस को 45 परसेंट और बीजेपी को 41 परसेंट वोट मिले तो उस हालत में कांग्रेस को 74 ग्रामीण, 27 अर्ध शहरी और 12 शहरी कुल 113 सीटें मिल सकती हैं। ऐसे में योगेंद्र यादव बीजेपी को 20 ग्रामीण, 18 सेमी अर्बन इलाके और 27 शहरी सीटें मिलती दिख रहे हैं।

यादव के ओपीनियन पोल के मुताबिक 39 शहरी सीटों में बीजेपी बेहद मजबूत है और उसे विरोधी पार्टियां ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकती। क्योंकि 2012 में बीजेपी ने 35 जो सीटें जीती थीं उसमें ज्यादा से ज्यादा 8 सीटें वो हारकर 28 विधायक वहां से जुटा सकती है। ऐसे में सेमी अर्बन 45 सीटों पर 2012 में बीजेपी ने 36 सीटें जीती थी। यादव का मानना है कि बीजेपी काफी मजबूत है और आधी होकर 18 तक जा सकती है। इन ओपीनियन पोल में बीजेपी को ग्रामीण इलाकों में कमजोर बताया जा रहा है। यादव को लगता है कि बीजेपी ग्रामीण सीटों में 44 से 20 सीट ही हासिल कर पाएगी।

There are three elections in Gujarat:

City (39 seats): BJP on a solid wicket, can't lose more than 10

Semi-Urban (45 seats): BJP on the edge of a cliff, holds 36, can lose half of these

Rural (98 seats): Steady downhill for BJP, trailed here in 2012, now faces a rout https://t.co/vynIjD4OTU

