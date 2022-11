Gujarat Assembly Elections: गुजरात विधानसभा चुनाव की तिथियों का ऐलान आज, अहमदाबाद में BJP की बैठक जारी

Gujarat Assembly Elections: मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनुप चंद्र पांडेय गुरुवार दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव तारीखों का ऐलान करेंगे।

अहमदाबाद में BJP की बैठक (Photo Source- ANI)

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram