Gujarat Election Results 2022: गुजरात में बंपर जीत के बाद BJP मुख्यालय में जीत का जश्न, थोड़ी देर में पार्टी मुख्‍यालय पहुंचेंगे PM मोदी

Gujarat Assembly Election Result: गुजरात में जीत का जश्न मनाने और कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय पहुंचे हैं।

Gujarat Assembly Election Result: कार्यकर्ताओं को संबोधित करने पहुंचे पीएम मोदी (Photo- ANI/File)

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram