Gujarat Assembly Election: नरोदा पाटिया नरसंहार के आरोपी की बेटी को बीजेपी का टिकट, 2015 में जेल से बाहर आया आरोपी कर रहा चुनाव में मदद

Gujarat Assembly Election, Naroda Patiya CASE, Payal Kukrani: भारतीय जनता पार्टी ने नरोदा पाटिया नरसंहार के आरोपी की बेटी को टिकट दिया है।

Gujarat Assembly Election: भाजपा उम्मीदवार पायल कुकरानी। (Credit: Facebook/Dr.Payal Kukrani)

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram