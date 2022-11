Gujarat Assembly Election 2022: चुनाव प्रचार में कांग्रेस उम्मीदवार को भी Morbi Bridge Collapse के जिक्र से परहेज, मोरबी सीट को वापस पाने की चुनौती

कांग्रेस उम्मीदवार जयंतीलाल पटेल ने लोगों को पर्चे बांटकर मुफ्त बिजली, 10 लाख रुपये तक मुफ्त चिकित्सा, 3,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता, मुफ्त बस यात्रा और ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के लिए छात्रावास का वादा किया है।

गुजरात चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार जयंतीलाल पटेल (Express Photo by Chitral Khambhati)

