गुजरात: यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर केजरीवाल का BJP पर निशाना, कहा- इनकी नीयत खराब है, पूरे देश में लागू करें

Delhi CM Arvind Kejriwal: शनिवार(29 अक्टूबर) को गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी और केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने सिविल कोड पर समिति गठित करने के फैसले की जानकारी दी।

दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल (फोटो- पीटीआई)

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram