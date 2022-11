Gujarat Assembly Election 2022: अरव‍िंंद केजरीवाल ने बताईं कांग्रेस की सीटों की संख्‍या, कांग्रेस‍ियों ने कहा- आप का फर्जी प्रचार

Gujarat Election News: अरविंद केजरीवाल के दावों पर कांग्रेस नेताओं ने पलटवार किया है। कांग्रेस का कहना है कि आप महज फर्जी प्रचार कर रही है।

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल(फोटो सोर्स: PTI)

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram