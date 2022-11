Gujarat Assembly Election 2022 BJP Candidates List: अल्पेश ठाकोर को गांधीनगर साउथ से लड़ाएगी बीजेपी, और 12 विधानसभा सीटों पर नाम किया फ़ाइनल

Gujarat News: भाजपा ने मेहमदाबाद अर्जुनसिंह चौहान, झालोद(एसटी) से महेश भूरिया, जेतपुर(एसटी) से जयंतीभाई राठवा और सयाजीगंज से केयूर रोकड़िया को टिकट दिया है।

प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो- द इंडियन एक्स्प्रेस)

