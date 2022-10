गुजरात: किसे मिलेगा महिला वोटरों का साथ, ABP-सी वोटर्स के सर्वे में कांग्रेस को 35% तो भाजपा और आप को इतने फीसदी का अनुमान

ABP C-Voter Survey: साप्ताहिक चुनावी सर्वे में सी-वोटर ने गुजरात के 1,216 और हिमाचल प्रदेश के 1,397 लोगों का मूड जाना। सर्वे में मार्जिन ऑफ एरर प्लस माइनस 3 से प्लस माइनस 5 फीसदी है।

प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो सोर्स- इंडियन एक्सप्रेस)

