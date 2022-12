Gujarat: प्रचंड जीत के बाद 2024 की तैयारी में जुटी बीजेपी, बनाई रणनीति, अगले साल से करेगी यह काम

Gujarat News: आने वाले साल में बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर भी फोकस करेगी।

Gujarat Assembly Election में बीजेपी की रिकॉर्ड जीत (source- Twitter/@BJP4India)

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram